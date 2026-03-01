ЕЭК предоставила трем странам ЕАЭС тарифную льготу на ввоз тростникового сахара-сырца

https://uz.sputniknews.ru/20260301/eec-predostavila-trem-stranam-eaeu-tarifnuyu-lgotu-na-vvoz-trostnikovogo-saxara-syrtsa-56036377.html
Мера таможенно-тарифного регулирования будет действовать в течение 2026 года
ТАШКЕНТ, 1 мар — Sputnik. Совет ЕЭК предоставил Армении, Казахстану и Кыргызстану тарифную льготу на ввоз тростникового сахара-сырца, предназначенного для промышленной переработки, сообщает пресс-служба комиссии.Мера таможенно-тарифного регулирования будет действовать в течение 2026 года и предполагает ввоз товара в объеме не более 20 тыс. тонн в Армению, 100 тыс. тонн — в Казахстан и 20 тыс. тонн — в Кыргызстан.При этом он уточнил, что белый сахар, полученный в результате промышленной переработки ввезенного с применением тарифной льготы тростникового сахара-сырца, не подлежит вывозу в другие государства Евразийского экономического союза.
