https://uz.sputniknews.ru/20260301/eec-predostavila-trem-stranam-eaeu-tarifnuyu-lgotu-na-vvoz-trostnikovogo-saxara-syrtsa-56036377.html

ЕЭК предоставила трем странам ЕАЭС тарифную льготу на ввоз тростникового сахара-сырца

ЕЭК предоставила трем странам ЕАЭС тарифную льготу на ввоз тростникового сахара-сырца

Sputnik Узбекистан

Мера таможенно-тарифного регулирования будет действовать в течение 2026 года

2026-03-01T14:35+0500

2026-03-01T14:35+0500

2026-03-01T14:35+0500

еаэс и узбекистан

еаэс

узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции

тарифы

льготы

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e4/07/18/14615859_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_4cb324240854b098f0e5bb24df2ad675.jpg

ТАШКЕНТ, 1 мар — Sputnik. Совет ЕЭК предоставил Армении, Казахстану и Кыргызстану тарифную льготу на ввоз тростникового сахара-сырца, предназначенного для промышленной переработки, сообщает пресс-служба комиссии.Мера таможенно-тарифного регулирования будет действовать в течение 2026 года и предполагает ввоз товара в объеме не более 20 тыс. тонн в Армению, 100 тыс. тонн — в Казахстан и 20 тыс. тонн — в Кыргызстан.При этом он уточнил, что белый сахар, полученный в результате промышленной переработки ввезенного с применением тарифной льготы тростникового сахара-сырца, не подлежит вывозу в другие государства Евразийского экономического союза.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

еаэс льгота ввоз тростниковый сахар-сырец