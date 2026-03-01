https://uz.sputniknews.ru/20260301/glava-mid-uzbekistana-pogovoril-po-telefonu-s-afganskim-i-pakistanskim-kollegami-56034718.html

Глава МИД Узбекистана поговорил по телефону с афганским и пакистанским коллегами

Бахтиёр Саидов: Подтвердили общую заинтересованность в сохранении стабильности и обеспечении того, чтобы диалог оставался основным инструментом урегулирования возникающих вызовов

ТАШКЕНТ, 1 мар — Sputnik. Глава МИД Узбекистана Бахтиёр Саидов провел телефонные разговоры с министром иностранных дел Афганистана.Мавлави Амиром Ханом Муттаки и с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел и сенатором Пакистана Мохаммадом Исхаком Даром. Об этом Саидов сообщил в своем Telegram-канале.Собеседники подтвердили общую заинтересованность в сохранении стабильности и обеспечении того, чтобы диалог оставался основным инструментом урегулирования возникающих вызовов, добавил Саидов.В телефонном разговоре главы МИД РУз с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел и сенатором Пакистана речь шла о последних событиях в отношениях между Пакистаном и Афганистаном.Стороны отметили значимость поддержания устойчивого диалога и мер по укреплению доверия в целях снижения напряженности и наращивания взаимного доверия.

