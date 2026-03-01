https://uz.sputniknews.ru/20260301/glava-mid-uzbekistana-pogovoril-po-telefonu-s-afganskim-i-pakistanskim-kollegami-56034718.html
Глава МИД Узбекистана поговорил по телефону с афганским и пакистанским коллегами
Бахтиёр Саидов: Подтвердили общую заинтересованность в сохранении стабильности и обеспечении того, чтобы диалог оставался основным инструментом урегулирования возникающих вызовов
Новости
ru_UZ
Бахтиёр Саидов: Подтвердили общую заинтересованность в сохранении стабильности и обеспечении того, чтобы диалог оставался основным инструментом урегулирования возникающих вызовов.
ТАШКЕНТ, 1 мар — Sputnik.
Глава МИД Узбекистана Бахтиёр Саидов провел телефонные разговоры с министром иностранных дел Афганистана.Мавлави Амиром Ханом Муттаки и с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел и сенатором Пакистана Мохаммадом Исхаком Даром. Об этом Саидов сообщил
в своем Telegram-канале.
“Провели конструктивный телефонный разговор с Мавлави Амиром Ханом Муттаки, министром иностранных дел Афганистана. Обменялись мнениями по текущей ситуации вдоль афгано-пакистанской границы, при этом подчеркнули важность сдержанности и недопущения дальнейшей эскалации”, — говорится в сообщении.
Собеседники подтвердили общую заинтересованность в сохранении стабильности и обеспечении того, чтобы диалог оставался основным инструментом урегулирования возникающих вызовов, добавил Саидов.
В телефонном разговоре
главы МИД РУз с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел и сенатором Пакистана речь шла о последних событиях в отношениях между Пакистаном и Афганистаном.
“Провели телефонный разговор с Мохаммадом Исхаком Даром, заместителем премьер-министра, министром иностранных дел и сенатором Пакистана. Рассмотрели последние события в отношениях между Пакистаном и Афганистаном. Подчеркнули важность проявления сдержанности и недопущения дальнейшей эскалации”, — говорится в сообщении.
Стороны отметили значимость поддержания устойчивого диалога и мер по укреплению доверия в целях снижения напряженности и наращивания взаимного доверия.