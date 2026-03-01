https://uz.sputniknews.ru/20260301/gosudarstvennyy-muzey-slavy-v-tashkente--jivaya-pamyat-o-podvige-naroda-55919749.html

Государственный музей Славы в Ташкенте — живая память о подвиге народа

В сердце Ташкента находится Государственный музей Славы — мемориальный комплекс, посвященный героизму народа Узбекистан в годы Второй мировой войны и его вкладу в Великую Победу.

Символ национальной памятиГосударственный музей Славы — это мемориальный комплекс в форме рукотворного кургана, символизирующий мужество, стойкость и вечную память о героях войны. Его главная задача — сохранить историческую правду о вкладе Узбекистана в Победу и передать ее будущим поколениям.Память о подвиге — это не только взгляд в прошлое, но и ответственность перед будущим.Экспозиция включает шесть тематических залов. С помощью мультимедийных технологий посетители глубже погружаются в события военных лет.Основные разделы:Особое впечатление производит зал, где имитирован штурм Берлина, здесь создан эффект присутствия.Музей ведет активную образовательную и научную работу, сотрудничает с учебными заведениями и постоянно обновляет материалы.Это не просто собрание экспонатов, а пространство памяти и благодарности, напоминающее о цене Победы и ценности мирной жизни.

