Государственный музей Славы в Ташкенте — живая память о подвиге народа
Государственный музей Славы в Ташкенте — живая память о подвиге народа
Sputnik Узбекистан
В сердце Ташкента находится Государственный музей Славы — мемориальный комплекс, посвященный героизму народа Узбекистан в годы Второй мировой войны и его вкладу в Великую Победу.
Экспозиция включает шесть тематических залов. С помощью мультимедийных технологий посетители глубже погружаются в события военных лет.Основные разделы:Особое впечатление производит зал, где имитирован штурм Берлина, здесь создан эффект присутствия.Музей ведет активную образовательную и научную работу, сотрудничает с учебными заведениями и постоянно обновляет материалы.Это не просто собрание экспонатов, а пространство памяти и благодарности, напоминающее о цене Победы и ценности мирной жизни.
18:14 01.03.2026
© Sputnik / Бахром Хатамов
В сердце Ташкента в мемориалном комплексе "Парк Победы"находится Государственный музей Славы — мемориальный комплекс, посвященный героизму народа Узбекистан в годы Второй мировой войны и его вкладу в Великую Победу.

Символ национальной памяти

Государственный музей Славы — это мемориальный комплекс в форме рукотворного кургана, символизирующий мужество, стойкость и вечную память о героях войны. Его главная задача — сохранить историческую правду о вкладе Узбекистана в Победу и передать ее будущим поколениям.
Память о подвиге — это не только взгляд в прошлое, но и ответственность перед будущим.
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Экспозиция включает шесть тематических залов. С помощью мультимедийных технологий посетители глубже погружаются в события военных лет.
© Sputnik / Бахром Хатамов
Основные разделы:
1.
Мобилизация и героизм — участие почти 2 млн узбекистанцев в войне, фронтовые реликвии и биографии героев.
2.
Надежный тыл — эвакуация мирных жителей, работа госпиталей и заводов, помощь фронту.
3.
Наука и образование — деятельность ученых и учебных заведений в военные годы.
4.
Культура и искусство — творчество, поддерживавшее боевой дух народа.
5.
Победа — свидетельства народной радости в мае 1945 года.
6.
Книга памяти — 33 тома с именами участников войны и погибших.
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Особое впечатление производит зал, где имитирован штурм Берлина, здесь создан эффект присутствия.
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Музей ведет активную образовательную и научную работу, сотрудничает с учебными заведениями и постоянно обновляет материалы.
© Sputnik / Бахром Хатамов
Это не просто собрание экспонатов, а пространство памяти и благодарности, напоминающее о цене Победы и ценности мирной жизни.
