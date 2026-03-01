Узбекистан
МИД Узбекистана выразил серьезную обеспокоенность ситуацией на Ближнем Востоке
Во внешнеполитическом ведомстве республики призвали все стороны проявлять сдержанность и воздержаться от дальнейших шагов, способных привести к опасной эскалации с трудно предсказуемыми последствиями
Во внешнеполитическом ведомстве республики призвали все стороны проявлять сдержанность и воздержаться от дальнейших шагов, способных привести к опасной эскалации с трудно предсказуемыми последствиями.
ТАШКЕНТ, 1 мар — Sputnik. МИД Узбекистана выразил серьезную обеспокоенность ситуацией на Ближнем Востоке.
“Министерство иностранных дел Республики Узбекистан выражает серьезную обеспокоенность в связи с резким обострением ситуации на Ближнем Востоке, приведшим к новой напряженности в обширном регионе”, — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.
В МИД РУз призвали все стороны проявлять сдержанность и воздержаться от дальнейших шагов, способных привести к опасной эскалации с трудно предсказуемыми последствиями не только военно-политического, но и гуманитарного характера.
“Подчеркиваем целесообразность урегулирования кризиса на основе международного права, политико-дипломатическими средствами и посредством взаимоприемлемого диалога”, — говорится в заявлении.
Также указано, что Узбекистан последовательно выступает за укрепление региональной стабильности и безопасности и рассчитывает на скорейшую нормализацию обстановки.
Для справки: в субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. При этом еще на прошлой неделе Штаты вели с исламской республикой переговоры по "ядерному досье".
В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Глава Белого дома, в свою очередь, объявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.
Иран в ответ ударил по израильской территории, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке.
СМИ говорят о попаданиях ракет не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре в Иране. Сообщается о большом количестве жертв и пострадавших.
