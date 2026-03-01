https://uz.sputniknews.ru/20260301/mid-uzbekistana-vyrazil-sereznuyu-obespokoennost-situatsiey-na-blijnem-vostoke-56033706.html

МИД Узбекистана выразил серьезную обеспокоенность ситуацией на Ближнем Востоке

МИД Узбекистана выразил серьезную обеспокоенность ситуацией на Ближнем Востоке

Sputnik Узбекистан

Во внешнеполитическом ведомстве республики призвали все стороны проявлять сдержанность и воздержаться от дальнейших шагов, способных привести к опасной эскалации с трудно предсказуемыми последствиями

2026-03-01T09:50+0500

2026-03-01T09:50+0500

2026-03-01T09:50+0500

политика

мид узбекистана

заявление

ближний восток

ситуация

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/08/0f/45200945_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c25028722683309c0acad413a93b179d.jpg

ТАШКЕНТ, 1 мар — Sputnik. МИД Узбекистана выразил серьезную обеспокоенность ситуацией на Ближнем Востоке.В МИД РУз призвали все стороны проявлять сдержанность и воздержаться от дальнейших шагов, способных привести к опасной эскалации с трудно предсказуемыми последствиями не только военно-политического, но и гуманитарного характера.Также указано, что Узбекистан последовательно выступает за укрепление региональной стабильности и безопасности и рассчитывает на скорейшую нормализацию обстановки.Для справки: в субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. При этом еще на прошлой неделе Штаты вели с исламской республикой переговоры по "ядерному досье".В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Глава Белого дома, в свою очередь, объявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.Иран в ответ ударил по израильской территории, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке.СМИ говорят о попаданиях ракет не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре в Иране. Сообщается о большом количестве жертв и пострадавших.

ближний восток

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

мид узбекистана обеспокоенность ситуация ближний восток