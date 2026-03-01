https://uz.sputniknews.ru/20260301/pochemu-mojet-krujitsya-golova--vrach-56033234.html

Почему может кружиться голова — врач

Sputnik Узбекистан

Головокружение – это не диагноз, а симптом, его причины могут быть совершенно разными и не всегда тревожными.

Самыми частыми причинами головокружения могут быть доброкачественное позиционное головокружение, вестибулярная мигрень, болезнь Меньера и персистирующее постурально-перцептивное головокружение, сообщает РИА Новости со ссылкой на врача-невролога, мануального терапевта, реабилитолога Александра Атяшева.По словам специалиста, головокружение – это не диагноз, а симптом, его причины могут быть совершенно разными и не всегда тревожными.Он уточнил, что при доброкачественном позиционном головокружении отолиты внутри полукружных канальцев внутреннего уха смещаются не туда, куда нужно, и внутреннее ухо вместе с мозгом не понимают, повернул человек голову или нет. Данное расстройство лечится не таблетками, а специальными упражнениями, чаще всего за один прием.Персистирующее постурально-перцептивное головокружение, добавил врач-невролог, можно назвать функциональным или тревожным. В этой ситуации мозг неправильно воспринимает сигналы и не обрабатывает верную информацию, которая поступает от внутреннего уха. Чаще всего это связано с тревогой, которую лечат с использованием различных препаратов."Вестибулярная мигрень похожа на мигрень с головной болью причинами, но различается проявлением. Соответственно, ее лечит невролог. Болезнь Меньера – это нарушение работы внутреннего уха из-за скопления жидкости. Такое головокружение встречается реже и практически всегда сопровождается шумом в ухе и снижением слуха", — заключил Атяшев.

