Почему может кружиться голова — врач
Головокружение – это не диагноз, а симптом, его причины могут быть совершенно разными и не всегда тревожными.
Самыми частыми причинами головокружения могут быть доброкачественное позиционное головокружение, вестибулярная мигрень, болезнь Меньера и персистирующее постурально-перцептивное головокружение, сообщает РИА Новости
со ссылкой на врача-невролога, мануального терапевта, реабилитолога Александра Атяшева.
"Действительно, головокружение может быть симптомом серьезных заболеваний, таких как, например, инсульт. Но по статистике, частота угрожающих ситуаций при головокружении крайне мала. Самые частые причины реального головокружения – это доброкачественное позиционное головокружение, вестибулярная мигрень, болезнь Меньера и персистирующее постурально-перцептивное головокружение", — пояснил Атяшев.
Он уточнил, что при доброкачественном позиционном головокружении отолиты внутри полукружных канальцев внутреннего уха смещаются не туда, куда нужно, и внутреннее ухо вместе с мозгом не понимают, повернул человек голову или нет. Данное расстройство лечится не таблетками, а специальными упражнениями, чаще всего за один прием.
Персистирующее постурально-перцептивное головокружение, добавил врач-невролог, можно назвать функциональным или тревожным. В этой ситуации мозг неправильно воспринимает сигналы и не обрабатывает верную информацию, которая поступает от внутреннего уха. Чаще всего это связано с тревогой, которую лечат с использованием различных препаратов.
"Вестибулярная мигрень похожа на мигрень с головной болью причинами, но различается проявлением. Соответственно, ее лечит невролог. Болезнь Меньера – это нарушение работы внутреннего уха из-за скопления жидкости. Такое головокружение встречается реже и практически всегда сопровождается шумом в ухе и снижением слуха", — заключил Атяшев.