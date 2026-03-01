https://uz.sputniknews.ru/20260301/pogib-verxovnyy-lider-irana-56034082.html

Погиб верховный лидер Ирана

Офис президента исламской республики предупредил, что смерть Али Хаменеи не останется без ответа.

ТАШКЕНТ, 1 мар — Sputnik. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб в результате атак Израиля и США. Эту информацию подтвердило государственное телевидение Ирана.По сообщению агентства Tasnim, Хаменеи был убит в своем офисе ранним утром в субботу. Офис президента исламской республики предупредил, что его смерть не останется без ответа.В Иране в связи с этим объявили 40-дневный траур и нерабочую неделю.О гибели верховного лидера Ирана ранее заявил президент США Дональд Трамп. Иранское агентство Fars со ссылкой на источник подтверждало только смерть дочери, зятя, внучки и невестки верховного лидера страны.Первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер заявил, что обязанности погибшего в результате атаки США и Израиля верховного лидера Ирана Али Хаменеи возьмут на себя Президент, глава судебной власти и один из членов совета стражей конституции Ирана.Агентство Tasnim передает, что иранцы, скорбящие о погибшем в результате атаки США и Израиля верховном лидере исламской республики Али Хаменеи, движутся в сторону площади Энгелаб в центре Тегерана. По информации другого агентства Fars, люди на площади скандируют лозунги "смерть Америке" и "смерть Израилю".Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани заявил, что США и Израиль выжгли "сердце" Ирана, убив лидера Али Хаменеи, Тегеран сделает то же самое в отношении США.ЦРУ многие месяцы следило за перемещениями верховного лидера Ирана Али Хаменеи, знало о том, что в субботу в центре Тегерана будет собрание иранского руководства и что там будет Хаменеи, сообщает газета New York Times со ссылкой на источники, знакомые с операцией ведомства.Иран также подтвердил гибель секретаря совета обороны вице-адмирала Али Шамхани и командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) генерала Мохаммада Пакпура в результате атаки США и Израиля.Напомним, что в субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. При этом еще на прошлой неделе Штаты вели с исламской республикой переговоры по "ядерному досье".В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Глава Белого дома, в свою очередь, объявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.Иран в ответ ударил по израильской территории, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке.СМИ говорят о попаданиях ракет не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре в Иране. Сообщается о большом количестве жертв и пострадавших.

