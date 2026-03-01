https://uz.sputniknews.ru/20260301/pravilnoe-pitanie-v-tashkente-56035367.html
Правильное питание в Ташкенте – это дорого?
Правильное питание в Ташкенте – это дорого?
Sputnik Узбекистан
Чтобы ответить на этот вопрос, корреспондент Sputnik Узбекистан поговорил с нутрициологом Олесей Гуреевой и составил список продуктов для здорового рациона на неделю.
2026-03-01T13:26+0500
2026-03-01T13:26+0500
2026-03-01T13:26+0500
это интересно
видео
эксклюзив
правильное питание
здоровье
еда
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/03/01/56035555_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6c6f5c86dad12174d32fc7828a36282e.jpg
Отправной точкой закупки продуктов на неделю стал белок. Допустим, что наш условный покупатель весит 65 кг. Опираясь на рекомендации нутрициолога, при расчете 1,2 грамма белка на 1 кг веса ему необходимо около 78 граммов белка в сутки.Как можно распределить эти необходимые 78 граммов белка в день? Прибегнув к помощи интернета, выясняем, сколько содержится белка в разных продуктах.Завтрак: 2 яйца (около 26 г белка).Обед: 200 г куриной грудки (около 28 г).Ужин: 100 г рыбы (около 18 г).Перекус: 100 г творога (примерно 17 г).Дополняем рацион, конечно же, клетчаткой и углеводами в виде овощей, зелени и разных круп.С этим учетом в недельную корзину вошли:Базовые продукты рассчитаны на одного человека, который просто поддерживает имеющийся вес и не имеет пищевой аллергии.Если посчитать по средней стоимости в супермаркетах Ташкента, такая корзина будет стоить от 900 тыс. сумов. Некоторые позиции – такие, как крупы, масло – не расходуются за неделю полностью, и могут остаться с запасом на следующую неделю.Кроме того, в столице есть заведения общепита, где приготовят "правильную" еду. Цена на обед, состоящий из белкового блюда, гарнира и салата, составит от 75 тыс. сумов. То есть за неделю, только за обеды придется заплатить как минимум 525 тыс. сумов.Подробнее о том, каким должен быть рацион полезного питания – в видео Sputnik Узбекистан.Рекомендации в материале имеют ознакомительный характер. Для составления индивидуального плана питания, который будет учитывать все ваши особенности, следует обратиться к специалистам в этой области.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/03/01/56035555_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_7bd41875293e688c492408b1ac5373a5.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
правильное питание ташкент продукты здоровье рацион
правильное питание ташкент продукты здоровье рацион
Правильное питание в Ташкенте – это дорого?
Эксклюзив
Чтобы ответить на этот вопрос, корреспондент Sputnik Узбекистан поговорил с нутрициологом Олесей Гуреевой и составил список продуктов для здорового рациона на неделю.
Отправной точкой закупки продуктов на неделю стал белок. Допустим, что наш условный покупатель весит 65 кг. Опираясь на рекомендации нутрициолога, при расчете 1,2 грамма белка на 1 кг веса ему необходимо около 78 граммов белка в сутки.
Как можно распределить эти необходимые 78 граммов белка в день? Прибегнув к помощи интернета, выясняем, сколько содержится белка в разных продуктах.
Завтрак: 2 яйца (около 26 г белка).
Обед: 200 г куриной грудки (около 28 г).
Ужин: 100 г рыбы (около 18 г).
Перекус: 100 г творога (примерно 17 г).
Дополняем рацион, конечно же, клетчаткой и углеводами в виде овощей, зелени и разных круп.
С этим учетом в недельную корзину вошли:
белковая база - яйца (15 шт.), куриная грудка (1,5 кг), филе рыбы (1,2 кг), говядина (800 г) и творог (1,5 кг);
сложные углеводы — овсянка, гречка, рис, пшено и булгур (по 400–500 г), а также килограмм картофеля;
клетчатка - огурцы, помидоры, морковь, свекла, капуста, болгарский перец и много зелени;
а также сливочное, подсолнечное масло и хлеб.
Базовые продукты рассчитаны на одного человека, который просто поддерживает имеющийся вес и не имеет пищевой аллергии.
Если посчитать по средней стоимости в супермаркетах Ташкента, такая корзина будет стоить от 900 тыс. сумов. Некоторые позиции – такие, как крупы, масло – не расходуются за неделю полностью, и могут остаться с запасом на следующую неделю.
Кроме того, в столице есть заведения общепита, где приготовят "правильную" еду. Цена на обед, состоящий из белкового блюда, гарнира и салата, составит от 75 тыс. сумов. То есть за неделю, только за обеды придется заплатить как минимум 525 тыс. сумов.
Подробнее о том, каким должен быть рацион полезного питания – в видео Sputnik Узбекистан.
Рекомендации в материале имеют ознакомительный характер. Для составления индивидуального плана питания, который будет учитывать все ваши особенности, следует обратиться к специалистам в этой области.