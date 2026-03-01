https://uz.sputniknews.ru/20260301/pravilnoe-pitanie-v-tashkente-56035367.html

Правильное питание в Ташкенте – это дорого?

Чтобы ответить на этот вопрос, корреспондент Sputnik Узбекистан поговорил с нутрициологом Олесей Гуреевой и составил список продуктов для здорового рациона на неделю.

Отправной точкой закупки продуктов на неделю стал белок. Допустим, что наш условный покупатель весит 65 кг. Опираясь на рекомендации нутрициолога, при расчете 1,2 грамма белка на 1 кг веса ему необходимо около 78 граммов белка в сутки.Как можно распределить эти необходимые 78 граммов белка в день? Прибегнув к помощи интернета, выясняем, сколько содержится белка в разных продуктах.Завтрак: 2 яйца (около 26 г белка).Обед: 200 г куриной грудки (около 28 г).Ужин: 100 г рыбы (около 18 г).Перекус: 100 г творога (примерно 17 г).Дополняем рацион, конечно же, клетчаткой и углеводами в виде овощей, зелени и разных круп.С этим учетом в недельную корзину вошли:Базовые продукты рассчитаны на одного человека, который просто поддерживает имеющийся вес и не имеет пищевой аллергии.Если посчитать по средней стоимости в супермаркетах Ташкента, такая корзина будет стоить от 900 тыс. сумов. Некоторые позиции – такие, как крупы, масло – не расходуются за неделю полностью, и могут остаться с запасом на следующую неделю.Кроме того, в столице есть заведения общепита, где приготовят "правильную" еду. Цена на обед, состоящий из белкового блюда, гарнира и салата, составит от 75 тыс. сумов. То есть за неделю, только за обеды придется заплатить как минимум 525 тыс. сумов.Подробнее о том, каким должен быть рацион полезного питания – в видео Sputnik Узбекистан.Рекомендации в материале имеют ознакомительный характер. Для составления индивидуального плана питания, который будет учитывать все ваши особенности, следует обратиться к специалистам в этой области.

