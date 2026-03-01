Узбекистан
Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО.
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
Российская армия ударила по энергообъектам, использовавшимся в интересах ВСУ
Российская армия ударила по энергообъектам, использовавшимся в интересах ВСУ
Кроме того, ВС РФ нанесли поражение пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 144 районах
ТАШКЕНТ, 1 мар — Sputnik. Российские бойцы нанесли поражение объектам энергетики, используемым в интересах ВСУ, сообщает Минобороны России.Также российская армия поразила пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 144 районах.
15:45 01.03.2026
© Sputnik / Станислав Красильников
Боевое слаживание экипажей танков Т-90М "Прорыв" в зоне СВО.
Боевое слаживание экипажей танков Т-90М Прорыв в зоне СВО. - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.03.2026
© Sputnik / Станислав Красильников
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
Кроме того, ВС РФ нанесли поражение пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 144 районах.
ТАШКЕНТ, 1 мар — Sputnik. Российские бойцы нанесли поражение объектам энергетики, используемым в интересах ВСУ, сообщает Минобороны России.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах военно-промышленного комплекса Украины", — говорится в сводке российского военного ведомства.
Также российская армия поразила пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 144 районах.
0