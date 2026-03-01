https://uz.sputniknews.ru/20260301/rossiyskaya-armiya-udarila-po-energoobektam-ispolzovavshimsya-v-interesax-vsu-56038844.html
Российская армия ударила по энергообъектам, использовавшимся в интересах ВСУ
Кроме того, ВС РФ нанесли поражение пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 144 районах
ТАШКЕНТ, 1 мар — Sputnik. Российские бойцы нанесли поражение объектам энергетики, используемым в интересах ВСУ, сообщает Минобороны России.Также российская армия поразила пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 144 районах.
ТАШКЕНТ, 1 мар — Sputnik.
Российские бойцы нанесли поражение объектам энергетики, используемым в интересах ВСУ, сообщает
Минобороны России.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах военно-промышленного комплекса Украины", — говорится в сводке российского военного ведомства.
Также российская армия поразила пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 144 районах.