Чем закончился турнир по боксу "Странджа" для Узбекистана
16:00 02.03.2026 (обновлено: 16:03 02.03.2026)
© Пресс-служба НОКСпортсмены из Узбекистана завоевали призовые места на международных турнирах
© Пресс-служба НОК
"Кубок Странджа" считается старейшим европейским турниром по боксу. В 2026 году соревнования проводят уже в 77-й раз.
ТАШКЕНТ, 2 мар — Sputnik. Боксеры Узбекистана заняли первое место на престижном международном турнире "Странджа", сообщает НОК.
Международный турнир "Кубок Странджа" проходил в Софии с 23 февраля по 1 марта и традиционно собрал сильных спортсменов из разных стран. Представители Узбекистана завоевали 17 наград, 7 из которых — высшей пробы.
“В Софии завершился международный турнир по боксу "Странджа". Соревнования, известные как "малый чемпионат мира", и в этом году принесли сборной Узбекистана первое место в общекомандном зачете. Наши боксеры завоевали 7 золотых, 4 серебряные и 6 бронзовых медалей — всего 17 наград”, — говорится в сообщении.
Команда республики выступала как в мужских, так и в женских весовых категориях.
Победители:
Золото
-75 кг: Фазлиддин Эркинбоев
-85 кг: Акмалжон Исроилов
-90 кг: Турабек Хабибуллаев
-48 кг: Сабина Бобокулова
-57 кг: Нигина Уктамова
-65 кг: Навбахор Хамидова
-75 кг: Азиза Зокирова
Серебро
-80 кг: Жавохир Умматалиев
+90 кг: Озодбек Алиев
-51 кг: Феруза Казакова
+90 кг: Олтиной Сотимбоева
Бронза
-50 кг: Асилбек Жалилов
-70 кг: Шавкатжон Болтаев
-85 кг: Норбек Абдуллаев
-90 кг: Самир Собиров
-48 кг: Фарзона Фозилова
-80 кг: Рухшона Парпиева
Для справки: "Кубок Странджа" считается старейшим европейским турниром по боксу. В 2026 году соревнования проводят уже в 77-й раз. В этом году турнир проводился под эгидой Международной федерации бокса World Boxing.