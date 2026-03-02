https://uz.sputniknews.ru/20260302/chem-zakonchilsya-turnir-po-boksu-strandja-dlya-uzbekistana-56051514.html

Чем закончился турнир по боксу "Странджа" для Узбекистана

"Кубок Странджа" считается старейшим европейским турниром по боксу. В 2026 году соревнования проводят уже в 77-й раз

ТАШКЕНТ, 2 мар — Sputnik. Боксеры Узбекистана заняли первое место на престижном международном турнире "Странджа", сообщает НОК.Международный турнир "Кубок Странджа" проходил в Софии с 23 февраля по 1 марта и традиционно собрал сильных спортсменов из разных стран. Представители Узбекистана завоевали 17 наград, 7 из которых — высшей пробы.Команда республики выступала как в мужских, так и в женских весовых категориях.Победители:ЗолотоСереброБронзаДля справки: "Кубок Странджа" считается старейшим европейским турниром по боксу. В 2026 году соревнования проводят уже в 77-й раз. В этом году турнир проводился под эгидой Международной федерации бокса World Boxing.

