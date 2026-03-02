https://uz.sputniknews.ru/20260302/dzyudo-bolshoy-shlem-uzbekistantsy--treti-v-obschekomandnom-zachete-56057282.html

Дзюдо Большой шлем: узбекистанцы — третьи в общекомандном зачете

По итогам трех соревновательных дней в Ташкенте спортсмены завоевали 1 золотую, 3 серебряные и 4 бронзовые награды. 02.03.2026, Sputnik Узбекистан

ТАШКЕНТ, 2 мар — Sputnik. Сборная Узбекистана по дзюдо завершила турнир Большого шлема, который проходил в Ташкенте, на третьем месте в общекомандном зачете, сообщает НОК. Победители и призеры:ЗолотоСереброБронзаТурнир Большого шлема по дзюдо проходил в столице Узбекистана 27 февраля-1 марта. В ходе турнира 370 дзюдоистов из 39 стран выступали в весовых категориях до 60 кг, 66 кг, 73 кг, 81 кг, 90 кг, 100 кг и свыше 100 кг у мужчин, до 48 кг, 52 кг, 57 кг, 63 кг, 70 кг, 78 кг и свыше 78 кг у женщин.

