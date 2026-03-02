Узбекистан
По итогам трех соревновательных дней в Ташкенте спортсмены завоевали 1 золотую, 3 серебряные и 4 бронзовые награды. 02.03.2026, Sputnik Узбекистан
Дзюдо Большой шлем: узбекистанцы — третьи в общекомандном зачете

17:27 02.03.2026 (обновлено: 17:44 02.03.2026)
По итогам трех соревновательных дней в Ташкенте спортсмены завоевали 1 золотую, 3 серебряные и 4 бронзовые награды.
ТАШКЕНТ, 2 мар — Sputnik. Сборная Узбекистана по дзюдо завершила турнир Большого шлема, который проходил в Ташкенте, на третьем месте в общекомандном зачете, сообщает НОК.

“Сборная Узбекистана по дзюдо завершила турнир "Большого шлема" с 8 медалями. По итогам 3 соревновательных дней спортсмены завоевали 1 золотую, 3 серебряные и 4 бронзовые награды, что позволило занять 3 место в общекомандном зачете после сборных Японии и Азербайджана”, — говорится в сообщении.

Победители и призеры:
Золото
-57 кг: Шукуржон Аминова
Серебро
-73 кг: Шахрам Ахадов
-100 кг: Эрназар Сарсенбаев
+100 кг: Алишер Юсупов
Бронза
-60 кг: Достон Рузиев
-73 кг: Элбек Тоджиев
-81 кг: Муроджон Йулдошев
+78 кг: Умида Нигматова
Турнир Большого шлема по дзюдо проходил в столице Узбекистана 27 февраля-1 марта. В ходе турнира 370 дзюдоистов из 39 стран выступали в весовых категориях до 60 кг, 66 кг, 73 кг, 81 кг, 90 кг, 100 кг и свыше 100 кг у мужчин, до 48 кг, 52 кг, 57 кг, 63 кг, 70 кг, 78 кг и свыше 78 кг у женщин.
