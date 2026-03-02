https://uz.sputniknews.ru/20260302/glava-mid-ruz-sozvonilsya-s-ministrami-inostrannyx-del-omana-iordanii-oae-i-baxreyna-56048811.html

Глава МИД РУз созвонился с министрами иностранных дел Омана, Иордании, ОАЭ и Бахрейна

Бахтиёр Саидов передал слова сочувствия президента РУз Шавката Мирзиёева, а также обсудил с коллегами развитие ситуации на Ближнем Востоке. 02.03.2026, Sputnik Узбекистан

ТАШКЕНТ, 2 мар — Sputnik. Глава МИД Узбекистана Бахтиёр Саидов провел телефонные разговоры с министрами иностранных дел Омана, Иордании, ОАЭ и Бахрейна. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.Саидов передал собеседникам слова сочувствия президента РУз Шавката Мирзиёева руководству и народу этих стран, а также обсудил с коллегами развитие ситуации на Ближнем Востоке.В телефонном разговоре с министром иностранных дел Королевства Бахрейн речь шла о важности соблюдения норм международного права в целях обеспечения региональной стабильности.Эти же темы стали предметом обсуждения в телефонном разговоре с министром иностранных дел ОАЭ.Стороны подчеркнули важность урегулирования всех вопросов мирным путем при уважении государственного суверенитета и территориальной целостности в полном соответствии с нормами международного права.С иорданским коллегой Бахтиёр Саидов обменялся мнениями по развивающейся ситуации в регионе и ее влиянии на региональную стабильность и безопасность.“Провели телефонный разговор с Айманом Сафади, заместителем Премьер-министра, министром иностранных дел и по делам экспатриантов Иорданского Хашимитского Королевства. Обменялись мнениями по развивающейся ситуации в регионе и ее влиянии на региональную стабильность и безопасность. Подчеркнули важность урегулирования всех возникающих вызовов исключительно мирными, политическими и дипломатическими средствами в полном соответствии с нормами международного права”, — говорится в сообщении.

