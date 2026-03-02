https://uz.sputniknews.ru/20260302/glava-mid-ruz-sozvonilsya-s-ministrami-inostrannyx-del-omana-iordanii-oae-i-baxreyna-56048811.html
Глава МИД РУз созвонился с министрами иностранных дел Омана, Иордании, ОАЭ и Бахрейна
Глава МИД РУз созвонился с министрами иностранных дел Омана, Иордании, ОАЭ и Бахрейна
14:00 02.03.2026 (обновлено: 14:45 02.03.2026)
Бахтиёр Саидов передал слова сочувствия президента РУз Шавката Мирзиёева, а также обсудил с коллегами развитие ситуации на Ближнем Востоке.
Саидов передал собеседникам слова сочувствия президента РУз Шавката Мирзиёева руководству и народу этих стран, а также обсудил с коллегами развитие ситуации на Ближнем Востоке.
“Провели продуктивный телефонный разговор с Сайидом Бадром бин Хамадом Альбусаиди, министром иностранных дел Султаната Оман. Обменялись мнениями по ситуации в регионе. Передали искренние слова поддержки Президента Республики Узбекистан. Подтвердили приверженность принципам уважения суверенитета и территориальной целостности, а также мирному урегулированию всех вопросов посредством диалога и дипломатических средств”, — говорится в сообщении.
В телефонном разговоре с министром иностранных дел Королевства Бахрейн речь шла о важности соблюдения норм международного права в целях обеспечения региональной стабильности.
“Провели содержательную телефонную беседу с Абдуллатифом бин Рашидом Альзаяни, министром иностранных дел Королевства Бахрейн. Обменялись мнениями о развитии ситуации на Ближнем Востоке. Подчеркнули важность строгого соблюдения норм международного права в целях обеспечения региональной стабильности”, — говорится в сообщении.
Эти же темы стали предметом обсуждения в телефонном разговоре с министром иностранных дел ОАЭ.
“Провели телефонный разговор с Шейхом Абдаллой бин Заидом Аль Нахайяном, заместителем Премьер-министра, министром иностранных дел ОАЭ. Подробно обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. Выразили солидарность с Объединенными Арабскими Эмиратами и передали искренние слова сочувствия Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева”, — говорится в сообщении.
Стороны подчеркнули важность урегулирования всех вопросов мирным путем при уважении государственного суверенитета и территориальной целостности в полном соответствии с нормами международного права.
С иорданским коллегой Бахтиёр Саидов обменялся мнениями по развивающейся ситуации в регионе и ее влиянии на региональную стабильность и безопасность.
“Провели телефонный разговор с Айманом Сафади, заместителем Премьер-министра, министром иностранных дел и по делам экспатриантов Иорданского Хашимитского Королевства. Обменялись мнениями по развивающейся ситуации в регионе и ее влиянии на региональную стабильность и безопасность. Подчеркнули важность урегулирования всех возникающих вызовов исключительно мирными, политическими и дипломатическими средствами в полном соответствии с нормами международного права”, — говорится в сообщении.