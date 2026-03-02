https://uz.sputniknews.ru/20260302/kak-izmenilsya-vneshnetorgovyy-oborot-uzbekistana-56047414.html

Как изменился внешнеторговый оборот Узбекистана — инфографика

Наибольший объем внешнеторгового оборота республики зафиксирован с Китаем, Россией, Казахстаном, Турцией и Афганистаном.

По данным Нацкомстата, в январе 2026 года внешнеторговый оборот (ВТО) Узбекистана составил $5,8 млрд и увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2025-го на 29,2%.Объем экспорта из республики за первый месяц 2026 года увеличился на 26,7% (до $1 69 млрд), импорта — на 30,3% (до $4,14 млрд). В результате наблюдалось отрицательное сальдо в размере $2,44 млрд.В структуре экспорта доля товаров составила 56,2%, в том числе промышленная продукция —18,1%, продовольственные товары и живые животные —10,0%, химические средства и аналогичная продукция —10,0%, а также различные готовые изделия —7,1%.В структуре импорта основную долю заняли машины и транспортное оборудование (35,9%), промышленные товары (13,9%), а также химические вещества и аналогичная продукция (11,8%).В январе 2026-го Узбекистан осуществил торговые отношения с более чем со 145 странами. Наибольший объем внешнеторгового оборота зафиксирован с Китаем (27,9%), Россией (18,7%), Казахстаном (7,1%), Турцией (3,6%) и Афганистаном (2,4%).Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.

