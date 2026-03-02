https://uz.sputniknews.ru/20260302/mid-rossii-reshitelno-osudil-udar-ssha-i-izrailya-po-shkole-v-iranskom-minabe-56059488.html

МИД России решительно осудил удар США и Израиля по школе в иранском Минабе

В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что любые атаки по гражданским объектам – будь то в Иране или арабских странах – недопустимы и должны быть полностью исключены.

ТАШКЕНТ, 2 мар — Sputnik. МИД России решительно осудил удар США и Израиля по школе в иранском городе Минаб, после которого по сообщению агентства Mizan со ссылкой на местные власти, погибли около 150 детей.В заявлении российского внешнеполитического ведомства о развитии ситуации вокруг Ирана выражена обеспокоенность разрастанием вооруженной конфронтации вследствие агрессии США и Израиля против Ирана на весь регион Ближнего Востока.МИД России выступает за немедленное прекращение всеми сторонами боевых действий на Ближнем Востоке. В МИД РФ настоятельно призвали стороны к отказу от силовых методов решения имеющихся разногласий и переходу к политико-дипломатическому урегулированию любых вопросов при обеспечении законных интересов безопасности всех государств региона.

