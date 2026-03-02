https://uz.sputniknews.ru/20260302/posolstvo-ruz-v-izraile-obratilos-k-uzbekistantsam-na-fone-obostreniya-situatsii-v-regione-56043288.html

Посольство РУз в Израиле обратилось к узбекистанцам на фоне обострения ситуации в регионе

Посольство РУз в Израиле обратилось к узбекистанцам на фоне обострения ситуации в регионе

Sputnik Узбекистан

В рекомендациях подчеркивается важность внимательного соблюдения официальных инструкций, ограничения выхода на улицу без необходимости и поддержания спокойствия

2026-03-02T09:46+0500

2026-03-02T09:46+0500

2026-03-02T10:00+0500

общество

политика

посольство

узбекистан

израиль

обращение

узбекистанцы

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/111/63/1116360_0:0:3133:1762_1920x0_80_0_0_70f0c79752617c42b0738fda37f3aa4b.jpg

ТАШКЕНТ, 2 мар — Sputnik. Посольство Узбекистана в Израиле выступило с экстренной рекомендацией для соотечественников на фоне обострения ситуации в регионе.Граждан Узбекистана призывают сохранять спокойствие и бдительность, строго соблюдать меры безопасности, предписанные израильскими властями, и по возможности находиться в специально оборудованных охраняемых зонах до получения дальнейших указаний.В случае, если соотечественники желают временно покинуть территорию Израиля до стабилизации обстановки, это можно сделать через пограничный переход "Бегин" на израильско-египетской границе, который работает круглосуточно. При этом виза для въезда на Синайский полуостров для граждан Узбекистана не требуется.Для ускорения прохождения границы необходимо заранее оплачивать пограничные сборы онлайн. В Посольстве рекомендовали не использовать другие наземные переходы, а также предупредили, что время работы переходов может меняться, поэтому перед планированием поездки нужно уточнять актуальную информацию.Посольство призвало граждан регулярно следить за обновлениями на официальных ресурсах МИД Узбекистана и дипломатических представительств за рубежом, а также учитывать предупреждения и рекомендации израильских служб. Напомним, что США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.

узбекистан

израиль

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

посольство узбекистана израиль узбекистанцы ситуация регион