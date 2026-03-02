https://uz.sputniknews.ru/20260302/proizvodstvo-benzin-i-dizel-uzbekistan-56051963.html

Динамика производства бензина и дизеля в Узбекистане — инфографика

Sputnik Узбекистан

За январь 2026-го в республике произвели 110,6 тыс. тонн автомобильного бензина и 81 тыс. тонн дизельного топлива

Согласно данным Национального комитета РУз по статистике, в январе этого года производство автомобильного бензина в Узбекистане по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом увеличилось на 11,7% и составило 110,6 тыс. тонн.Значительно увеличился выпуск дизтоплива. За первый месяц 2026 года в стране произвели 81 тыс. тонн дизтоплива, что на 144% больше, чем в аналогичный период годом ранее. Наглядно — в инфографике Sputnik Узбекистан.

