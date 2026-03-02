https://uz.sputniknews.ru/20260302/rossiyskaya-armiya-osvobodila-esche-tri-naselennyx-punkta-v-zone-svo-56053980.html
Российская армия освободила еще три населенных пункта в зоне СВО
Российская армия освободила еще три населенных пункта в зоне СВО
Sputnik Узбекистан
Контроль над населенными пунктами удалось установить благодаря подразделениям группировок войск "Север", "Запад" и "Юг"
2026-03-02T14:59+0500
2026-03-02T14:59+0500
2026-03-02T14:59+0500
спецоперация россии по защите донбасса
сво
россия
в мире
всу
безопасность
днр
украина
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0a/11/46174792_0:129:3114:1880_1920x0_80_0_0_0f27f29d657cff07e6c6a8b7965f18bc.jpg
ТАШКЕНТ, 2 мар — Sputnik. Российская армия освободила Круглое в Харьковской области, а также Дробышево и Резниковку в ДНР, сообщает Минобороны РФ.Контроль над населенным пунктом Дробышево в ДНР удалось установить благодаря подразделениям группировки войск "Запад".Еще одним освобожденным населенным пунктом в ДНР стала Резниковка.За сутки в зоне ответственности "Южной" группировки ВСУ потеряли свыше 135 военных, "Запада" — 180, а в боях с подразделениями "Севера" — 225.
россия
днр
украина
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0a/11/46174792_76:0:2807:2048_1920x0_80_0_0_8db0ab3187dc4937e069edc4421ed337.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
россия армия освобождение сво населенный пункт
россия армия освобождение сво населенный пункт
Российская армия освободила еще три населенных пункта в зоне СВО
Контроль над населенными пунктами удалось установить благодаря подразделениям группировок войск "Север", "Запад" и "Юг" .
ТАШКЕНТ, 2 мар — Sputnik.
Российская армия освободила Круглое в Харьковской области, а также Дробышево и Резниковку в ДНР, сообщает
Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" установили контроль над населенным пунктом Круглое Харьковской области", — говорится в сводке российского военного ведомства.
Контроль над населенным пунктом Дробышево в ДНР удалось установить благодаря подразделениям группировки войск "Запад".
"Подразделения группировки войск "Запад" в результате активных действий освободили населенный пункт Дробышево Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке российского военного ведомства.
Еще одним освобожденным населенным пунктом в ДНР стала Резниковка.
"Подразделения "Южной" группировки войск освободили населенный пункт Резниковка Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке Минобороны РФ.
За сутки в зоне ответственности "Южной" группировки ВСУ потеряли свыше 135 военных, "Запада" — 180, а в боях с подразделениями "Севера" — 225.