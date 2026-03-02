https://uz.sputniknews.ru/20260302/rossiyskaya-armiya-osvobodila-esche-tri-naselennyx-punkta-v-zone-svo-56053980.html

Российская армия освободила еще три населенных пункта в зоне СВО

Контроль над населенными пунктами удалось установить благодаря подразделениям группировок войск "Север", "Запад" и "Юг"

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0a/11/46174792_0:129:3114:1880_1920x0_80_0_0_0f27f29d657cff07e6c6a8b7965f18bc.jpg

ТАШКЕНТ, 2 мар — Sputnik. Российская армия освободила Круглое в Харьковской области, а также Дробышево и Резниковку в ДНР, сообщает Минобороны РФ.Контроль над населенным пунктом Дробышево в ДНР удалось установить благодаря подразделениям группировки войск "Запад".Еще одним освобожденным населенным пунктом в ДНР стала Резниковка.За сутки в зоне ответственности "Южной" группировки ВСУ потеряли свыше 135 военных, "Запада" — 180, а в боях с подразделениями "Севера" — 225.

