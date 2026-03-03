https://uz.sputniknews.ru/20260303/kak-krizis-na-blijnem-vostoke-povliyaet-na-strany-tsa-56069330.html

В МПЦ Sputnik обсудят, как кризис на Ближнем Востоке повлияет на страны ЦА

В МПЦ Sputnik обсудят, как кризис на Ближнем Востоке повлияет на страны ЦА

Sputnik Узбекистан

Отдельное внимание уделят перспективам участия стран региона в деятельности Совета мира

2026-03-03T13:15+0500

2026-03-03T13:15+0500

2026-03-03T13:15+0500

пресс-центр

пресс-центр

sputnik

узбекистан

видеомост

москва

астана

ташкент

ближний восток

кризис

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0a/09/46049653_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_c598081ca3816bac8180255f61c70fb7.jpg

ТАШКЕНТ, 3 мар — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан 4 марта в 13.00 по ташкентскому времени состоится видеомост Москва – Астана – Ташкент на тему: "Кризис на Ближнем Востоке и Совет мира: влияние на страны Центральной Азии".Участники в Москве:в Ташкенте:в Астане:США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.Эксперты обсудят перспективы обеспечения региональной безопасности, возможные форматы международного диалога, а также влияние текущего кризиса на Ближнем Востоке на политическую, экономическую и транспортно-логистическую ситуацию в странах Центральной Азии.Отдельное внимание уделят перспективам участия стран региона в деятельности Совета мира.К участию приглашаются журналисты. Записаться можно по следующим контактам:+998971907178@alisherakimbaeva.akimbaev@sputniknews.comПродюсер пресс-центра Алишер Акимбаев.

узбекистан

москва

астана

ташкент

ближний восток

центральная азия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

кризис ближний восток влияние страны центральная азия