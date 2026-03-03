В МПЦ Sputnik обсудят, как кризис на Ближнем Востоке повлияет на страны ЦА

https://uz.sputniknews.ru/20260303/kak-krizis-na-blijnem-vostoke-povliyaet-na-strany-tsa-56069330.html
ТАШКЕНТ, 3 мар — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан 4 марта в 13.00 по ташкентскому времени состоится видеомост Москва – Астана – Ташкент на тему: "Кризис на Ближнем Востоке и Совет мира: влияние на страны Центральной Азии".

Участники в Москве: директор института стран Азии и Африки МГУ имени М. В. Ломоносова Алексей Маслов;

в Ташкенте: директор Центра исследовательских инициатив Ma'no Бахтиёр Эргашев;

в Астане: директор Института мировой экономики и международных отношений Акимжан Арупов.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

Эксперты обсудят перспективы обеспечения региональной безопасности, возможные форматы международного диалога, а также влияние текущего кризиса на Ближнем Востоке на политическую, экономическую и транспортно-логистическую ситуацию в странах Центральной Азии.

Отдельное внимание уделят перспективам участия стран региона в деятельности Совета мира.

К участию приглашаются журналисты. Записаться можно по следующим контактам:

+998971907178

a.akimbaev@sputniknews.com

Продюсер пресс-центра Алишер Акимбаев.
ТАШКЕНТ, 3 мар — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан 4 марта в 13.00 по ташкентскому времени состоится видеомост Москва – Астана – Ташкент на тему: "Кризис на Ближнем Востоке и Совет мира: влияние на страны Центральной Азии".
директор института стран Азии и Африки МГУ имени М. В. Ломоносова Алексей Маслов;
директор Центра исследовательских инициатив Ma'no Бахтиёр Эргашев;
директор Института мировой экономики и международных отношений Акимжан Арупов.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Эксперты обсудят перспективы обеспечения региональной безопасности, возможные форматы международного диалога, а также влияние текущего кризиса на Ближнем Востоке на политическую, экономическую и транспортно-логистическую ситуацию в странах Центральной Азии.
Отдельное внимание уделят перспективам участия стран региона в деятельности Совета мира.
К участию приглашаются журналисты. Записаться можно по следующим контактам:
a.akimbaev@sputniknews.com
Продюсер пресс-центра Алишер Акимбаев.