Картину из Узбекистана представят на XIII международном форуме молодого кино "Умут"

Мероприятие, которое пройдет в Бишкеке, направлено на поддержку дебютных проектов, развитие профессионального диалога и укрепление международного сотрудничества в сфере кино

2026-03-03T09:40+0500

2026-03-03T09:40+0500

2026-03-03T10:05+0500

ТАШКЕНТ, 3 мар — Sputnik. Картину из Узбекистана представят на XIII международном форуме молодого кино "Умут". Об этом сообщает Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ (МФГС).Мероприятие, которое пройдет с 4 по 7 марта 2026-го в Бишкеке, направлено на поддержку дебютных проектов, развитие профессионального диалога и укрепление международного сотрудничества в сфере кино.Поддержку форуму оказывают Департамент кинематографии при Министерстве культуры, информации, спорта и молодежной политики КР, а также МФГС.Ежегодно каждый выпуск форума посвящают юбилярам кыргызского кино — тем, чьи имена стали неотъемлемой частью его истории и развития. Тем самым организаторы подчеркивают преемственность поколений, ценность профессионального служения искусству и важность сохранения культурной памяти.Слоган этого года — "С любовью из Парижа". Ежегодно каждый выпуск форума посвящают юбилярам кыргызского кино. Нынешний — творчеству народного артиста Кыргызстана, киноактера и художника Догдурбека Кыдыралиева, а также ветерана кыргызского кино, киноведа, кинокритика и педагога Сейита Боконбаева.Мероприятие объединяет два ключевых направления — основную программу "Умут" и индустриальную платформу Umut Industry, которые пройдут на двух площадках — в Доме кино им. Ч. Айтматова и в коворкинге "Ололо-Эркиндик".В рамках основной программы состоятся международный и национальный конкурсы, специальные показы, творческие встречи и обсуждения фильмов с авторами.Индустриальная платформа Umut Industry включает мастер-классы, лекции, презентации проектов, профессиональные встречи и питчинг короткометражных игровых фильмов. Образовательная часть выстроена вокруг подготовки к питчингу, чтобы участники могли получить максимально практический опыт и инструменты для дальнейшей реализации своих проектов.Торжественная церемония открытия форума состоится 4 марта в кинотеатре "Ала-Тоо".Для справки: питчинг — это краткая устная или визуальная презентация идеи, проекта или продукта. Цель — привлечь к проекту интерес руководства или инвесторов и получить финансирование.

