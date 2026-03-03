https://uz.sputniknews.ru/20260303/ministr-inostrannyx-del-uzbekistana-pogovoril-po-telefonu-s-iranskim-kollegoy-56077356.html

Министр иностранных дел Узбекистана поговорил по телефону с иранским коллегой

Бахтиёр Саидов выразил соболезнования в связи с гибелью мирных жителей и передал слова сочувствия семьям, пострадавшим в результате последних событий

ТАШКЕНТ, 3 мар — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана поговорил по телефону с иранским коллегой Сейедом Аббасом Аракчи. Об этом глава МИД Узбекистана сообщил в своем Telegram-канале.Стороны обсудили развитие региональной ситуации, отметив, что дальнейшая эскалация может повлечь серьезные гуманитарные последствия и риски для безопасности.США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

