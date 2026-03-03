Узбекистан
Министр иностранных дел Узбекистана поговорил по телефону с иранским коллегой
Министр иностранных дел Узбекистана поговорил по телефону с иранским коллегой
Бахтиёр Саидов выразил соболезнования в связи с гибелью мирных жителей и передал слова сочувствия семьям, пострадавшим в результате последних событий
ТАШКЕНТ, 3 мар — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана поговорил по телефону с иранским коллегой Сейедом Аббасом Аракчи. Об этом глава МИД Узбекистана сообщил в своем Telegram-канале.Стороны обсудили развитие региональной ситуации, отметив, что дальнейшая эскалация может повлечь серьезные гуманитарные последствия и риски для безопасности.США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Министр иностранных дел Узбекистана поговорил по телефону с иранским коллегой

18:07 03.03.2026 (обновлено: 18:10 03.03.2026)
Бахтиёр Саидов выразил соболезнования в связи с гибелью мирных жителей и передал слова сочувствия семьям, пострадавшим в результате последних событий.
ТАШКЕНТ, 3 мар — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана поговорил по телефону с иранским коллегой Сейедом Аббасом Аракчи. Об этом глава МИД Узбекистана сообщил в своем Telegram-канале.
“Провели телефонный разговор с министром иностранных дел Исламской Республики Иран Сейедом Аббасом Аракчи. Выразили соболезнования в связи с гибелью мирных жителей и передали слова сочувствия семьям, пострадавшим в результате последних событий”, — говорится в сообщении.
Стороны обсудили развитие региональной ситуации, отметив, что дальнейшая эскалация может повлечь серьезные гуманитарные последствия и риски для безопасности.

“Подтвердили нашу последовательную и принципиальную позицию о том, что все разногласия и споры должны решаться исключительно мирными средствами — посредством диалога и дипломатии”, — говорится в сообщении.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
