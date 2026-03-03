https://uz.sputniknews.ru/20260303/ministr-inostrannyx-del-uzbekistana-pogovoril-po-telefonu-s-iranskim-kollegoy-56077356.html
Министр иностранных дел Узбекистана поговорил по телефону с иранским коллегой
Министр иностранных дел Узбекистана поговорил по телефону с иранским коллегой
Sputnik Узбекистан
Бахтиёр Саидов выразил соболезнования в связи с гибелью мирных жителей и передал слова сочувствия семьям, пострадавшим в результате последних событий
2026-03-03T18:07+0500
2026-03-03T18:07+0500
2026-03-03T18:10+0500
политика
телефонный разговор
мид узбекистана
бахтиер саидов
министр
иран
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/08/13/45263768_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_57503fe5f3dfdc163a49ee1946c99ed3.jpg
ТАШКЕНТ, 3 мар — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана поговорил по телефону с иранским коллегой Сейедом Аббасом Аракчи. Об этом глава МИД Узбекистана сообщил в своем Telegram-канале.Стороны обсудили развитие региональной ситуации, отметив, что дальнейшая эскалация может повлечь серьезные гуманитарные последствия и риски для безопасности.США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/08/13/45263768_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_17e262bca4f936a267596a61f92235ab.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
министр иностранных дел узбекистан бахтиёр саидов телефонный разговор иран коллега
министр иностранных дел узбекистан бахтиёр саидов телефонный разговор иран коллега
Министр иностранных дел Узбекистана поговорил по телефону с иранским коллегой
18:07 03.03.2026 (обновлено: 18:10 03.03.2026)
Бахтиёр Саидов выразил соболезнования в связи с гибелью мирных жителей и передал слова сочувствия семьям, пострадавшим в результате последних событий.
ТАШКЕНТ, 3 мар — Sputnik.
Министр иностранных дел Узбекистана поговорил по телефону с иранским коллегой Сейедом Аббасом Аракчи. Об этом глава МИД Узбекистана сообщил
в своем Telegram-канале.
“Провели телефонный разговор с министром иностранных дел Исламской Республики Иран Сейедом Аббасом Аракчи. Выразили соболезнования в связи с гибелью мирных жителей и передали слова сочувствия семьям, пострадавшим в результате последних событий”, — говорится в сообщении.
Стороны обсудили развитие региональной ситуации, отметив, что дальнейшая эскалация может повлечь серьезные гуманитарные последствия и риски для безопасности.
“Подтвердили нашу последовательную и принципиальную позицию о том, что все разногласия и споры должны решаться исключительно мирными средствами — посредством диалога и дипломатии”, — говорится в сообщении.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.