https://uz.sputniknews.ru/20260303/mipt-uzbekistana-zapustil-mexanizm-ekstrennoy-podderjki-eksporterov-56070783.html

МИПТ Узбекистана запустил механизм экстренной поддержки экспортеров — подробности

Цель — оказать экстренную поддержку предприятиям, осуществляющим внешнеторговую деятельность в связи с текущей ситуацией на Ближнем Востоке

2026-03-03T16:10+0500

ТАШКЕНТ, 3 мар — Sputnik. Министерство инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана в связи с текущей ситуацией на Ближнем Востоке запустило механизм экстренной поддержки экспортеров, сообщает пресс-служба МИПТ.Отмечается, что сложная геополитическая обстановка, сложившаяся в настоящее время в регионе Ближнего Востока, оказывает непосредственное влияние на транзитные маршруты и внешнеторговые операции, осуществляемые через данный регион.В результате наблюдаются логистические сбои, задержки по транспортным направлениям, трудности при таможенном оформлении, а также сложности, связанные с проведением международных платежей.В рамках работы данного механизма предприниматели могут напрямую обращаться через Telegram-бот @miit_tashqisavdo_bot, а также в call-центр при Республиканском экспортном штабе, работающий в режиме 24/7, по телефону: +998 (71) 238-52-52, добавили в пресс-службе ведомства.Напомним, что США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

