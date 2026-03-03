Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20260303/mipt-uzbekistana-zapustil-mexanizm-ekstrennoy-podderjki-eksporterov-56070783.html
МИПТ Узбекистана запустил механизм экстренной поддержки экспортеров — подробности
МИПТ Узбекистана запустил механизм экстренной поддержки экспортеров — подробности
Sputnik Узбекистан
Цель — оказать экстренную поддержку предприятиям, осуществляющим внешнеторговую деятельность в связи с текущей ситуацией на Ближнем Востоке
2026-03-03T16:10+0500
2026-03-03T16:10+0500
министерство инвестиций, промышленности и торговли руз.
экспорт
ситуация
ближний восток
узбекистан
предприятия
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/03/03/56071435_0:80:1536:944_1920x0_80_0_0_7e4cd9b137ed5e77f117f6f887a9c25e.png
ТАШКЕНТ, 3 мар — Sputnik. Министерство инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана в связи с текущей ситуацией на Ближнем Востоке запустило механизм экстренной поддержки экспортеров, сообщает пресс-служба МИПТ.Отмечается, что сложная геополитическая обстановка, сложившаяся в настоящее время в регионе Ближнего Востока, оказывает непосредственное влияние на транзитные маршруты и внешнеторговые операции, осуществляемые через данный регион.В результате наблюдаются логистические сбои, задержки по транспортным направлениям, трудности при таможенном оформлении, а также сложности, связанные с проведением международных платежей.В рамках работы данного механизма предприниматели могут напрямую обращаться через Telegram-бот @miit_tashqisavdo_bot, а также в call-центр при Республиканском экспортном штабе, работающий в режиме 24/7, по телефону: +998 (71) 238-52-52, добавили в пресс-службе ведомства.Напомним, что США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
ближний восток
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/03/03/56071435_86:0:1451:1024_1920x0_80_0_0_fc0548f03a6db3e18c53e269b7f28a58.png
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
мипт узбекистан запуск механизм поддержка экспортеры ситуация ближний восток
мипт узбекистан запуск механизм поддержка экспортеры ситуация ближний восток

МИПТ Узбекистана запустил механизм экстренной поддержки экспортеров — подробности

16:10 03.03.2026
© Sputnik / Сгенерировано ИИКонтейнеры, логистика, грузовые терминалы
Контейнеры, логистика, грузовые терминалы - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.03.2026
© Sputnik / Сгенерировано ИИ
Подписаться
Цель — оказать экстренную поддержку предприятиям, осуществляющим внешнеторговую деятельность в связи с текущей ситуацией на Ближнем Востоке.
ТАШКЕНТ, 3 мар — Sputnik. Министерство инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана в связи с текущей ситуацией на Ближнем Востоке запустило механизм экстренной поддержки экспортеров, сообщает пресс-служба МИПТ.
Отмечается, что сложная геополитическая обстановка, сложившаяся в настоящее время в регионе Ближнего Востока, оказывает непосредственное влияние на транзитные маршруты и внешнеторговые операции, осуществляемые через данный регион.
В результате наблюдаются логистические сбои, задержки по транспортным направлениям, трудности при таможенном оформлении, а также сложности, связанные с проведением международных платежей.

“В этой связи министерством инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан внедрен механизм экстренной поддержки предприятий, осуществляющих внешнеторговую деятельность”, — говорится в сообщении.

В рамках работы данного механизма предприниматели могут напрямую обращаться через Telegram-бот @miit_tashqisavdo_bot, а также в call-центр при Республиканском экспортном штабе, работающий в режиме 24/7, по телефону: +998 (71) 238-52-52, добавили в пресс-службе ведомства.
Напомним, что США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0