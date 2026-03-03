Узбекистан
Производство угля, нефти и газа в Узбекистане — инфографика
Производство угля, нефти и газа в Узбекистане — инфографика
В январе 2026-го предприятия республики произвели промышленную продукцию на 85,1 трлн сумов. Этот показатель увеличился на 7,8 % по сравнению с 2025 годом.
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/03/03/56067220_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ae5f751f8b9f8d5e8aaadd658f000657.png
По состоянию на 1 февраля 2026 года в РУз функционируют 60,6 тыс. промышленных предприятий.В структуре промышленного производства Узбекистана в январе 2026-го наибольшая доля пришлась на предприятия обрабатывающей промышленности — 83,1%, объем производства которой составил 70,7 трлн сумов.Объем продукции, произведенной предприятиями горнодобывающей промышленности и разработки карьеров за этот период, составил 6,5 трлн сумов (7%).В первый месяц текущего года в республике добыли 0,4 млн тонн угля. Этот показатель остался на том же уровне, что и в аналогичный прошлогодний период.Добыча природного газа снизилась (-7,5%), так же как и производство нефти и газового конденсата.Подробнее — в инфографике Sputnik Узбекистан.
14:00 03.03.2026
В январе 2026-го предприятия республики произвели промышленную продукцию на 85,1 трлн сумов. Этот показатель увеличился на 7,8 % по сравнению с 2025 годом.
По состоянию на 1 февраля 2026 года в РУз функционируют 60,6 тыс. промышленных предприятий.
В структуре промышленного производства Узбекистана в январе 2026-го наибольшая доля пришлась на предприятия обрабатывающей промышленности — 83,1%, объем производства которой составил 70,7 трлн сумов.
Объем продукции, произведенной предприятиями горнодобывающей промышленности и разработки карьеров за этот период, составил 6,5 трлн сумов (7%).
В первый месяц текущего года в республике добыли 0,4 млн тонн угля. Этот показатель остался на том же уровне, что и в аналогичный прошлогодний период.
Добыча природного газа снизилась (-7,5%), так же как и производство нефти и газового конденсата.
Подробнее — в инфографике Sputnik Узбекистан.
