Производство угля, нефти и газа в Узбекистане — инфографика

В январе 2026-го предприятия республики произвели промышленную продукцию на 85,1 трлн сумов. Этот показатель увеличился на 7,8 % по сравнению с 2025 годом.

По состоянию на 1 февраля 2026 года в РУз функционируют 60,6 тыс. промышленных предприятий.В структуре промышленного производства Узбекистана в январе 2026-го наибольшая доля пришлась на предприятия обрабатывающей промышленности — 83,1%, объем производства которой составил 70,7 трлн сумов.Объем продукции, произведенной предприятиями горнодобывающей промышленности и разработки карьеров за этот период, составил 6,5 трлн сумов (7%).В первый месяц текущего года в республике добыли 0,4 млн тонн угля. Этот показатель остался на том же уровне, что и в аналогичный прошлогодний период.Добыча природного газа снизилась (-7,5%), так же как и производство нефти и газового конденсата.Подробнее — в инфографике Sputnik Узбекистан.

