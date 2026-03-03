https://uz.sputniknews.ru/20260303/rossiyskie-boytsy-osvobodili-veselyanku-v-zaporojskoy-oblasti-i-bobylevku-v-sumskoy-56071853.html
Российские бойцы освободили Веселянку в Запорожской области и Бобылевку в Сумской
Sputnik Узбекистан
Контроль над населенными пунктами удалось установить благодаря подразделениям группировок войск “Днепр” и "Север"
2026-03-03T14:50+0500
2026-03-03T14:50+0500
2026-03-03T14:53+0500
спецоперация россии по защите донбасса
россия
минобороны рф
запорожская область
безопасность
в мире
14:50 03.03.2026 (обновлено: 14:53 03.03.2026)
Контроль над населенными пунктами удалось установить благодаря подразделениям группировок войск “Днепр” и "Север".
ТАШКЕНТ, 3 мар — Sputnik.
Российская армия освободила Веселянку в Запорожской области и Бобылевку в Сумской области, сообщает
Минобороны РФ.
Контроль над населенным пунктом Веселянка удалось установить благодаря подразделениям группировки войск “Днепр”.
"Подразделения группировки войск "Днепр" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Веселянка Запорожской области", — говорится в сводке российского военного ведомства.
Бобылевку освободили подразделения "Северной" группировки войск.
"В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Север" установлен контроль над населенным пунктом Бобылевка Сумской области", — говорится в сводке Минобороны РФ.