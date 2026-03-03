https://uz.sputniknews.ru/20260303/rossiyskie-boytsy-osvobodili-veselyanku-v-zaporojskoy-oblasti-i-bobylevku-v-sumskoy-56071853.html

Российские бойцы освободили Веселянку в Запорожской области и Бобылевку в Сумской

Контроль над населенными пунктами удалось установить благодаря подразделениям группировок войск “Днепр” и "Север"

2026-03-03T14:50+0500

2026-03-03T14:50+0500

2026-03-03T14:53+0500

спецоперация россии по защите донбасса

россия

минобороны рф

запорожская область

безопасность

в мире

ТАШКЕНТ, 3 мар — Sputnik. Российская армия освободила Веселянку в Запорожской области и Бобылевку в Сумской области, сообщает Минобороны РФ. Контроль над населенным пунктом Веселянка удалось установить благодаря подразделениям группировки войск “Днепр”.Бобылевку освободили подразделения "Северной" группировки войск."В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Север" установлен контроль над населенным пунктом Бобылевка Сумской области", — говорится в сводке Минобороны РФ.

россия

запорожская область

россия бойцы освобождение запорожская область сумская область