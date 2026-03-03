https://uz.sputniknews.ru/20260303/samaya-bolshaya-zagadka-pochemu-tramp-nachal-voynu--56065826.html

Самая большая загадка: почему Трамп начал войну

Самая большая загадка: почему Трамп начал войну

Sputnik Узбекистан

Самая большая загадка нападения на Иран — это не то, чем оно в итоге закончится и к чему приведет, а зачем Дональд Трамп вообще начал эту войну? Зачем... 03.03.2026, Sputnik Узбекистан

2026-03-03T17:00+0500

2026-03-03T17:00+0500

2026-03-03T17:00+0500

колумнисты

в мире

иран

сша

израиль

масуд пезешкиан

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/03/03/56065626_0:10:1350:769_1920x0_80_0_0_9b7976dc27389a5478dc1b596a648eda.jpg

Самая большая загадка нападения на Иран — это не то, чем оно в итоге закончится и к чему приведет, а зачем Дональд Трамп вообще начал эту войну? Зачем президенту США эта абсолютно невыгодная для его страны и для него лично авантюра — и почему он на нее решился? Что им движет и чего он хочет? Что вызвало "эпическую ярость"? Есть три более-менее логичных объяснения, но логичны они только до определенного момента, пишет колумнист РИА Новости.Первое: Трамп стал марионеткой чужой игры. То есть он просто согласился, может быть, даже не до конца понимая это, быть исполнителем плана строительства Большого Израиля. Для которого необходимо или сменить власть в Иране на дружественную к США, или уничтожить единый Иран, или, на крайний случай, кардинально ослабить его. Геополитические интересы США тут не имеют никакого значения — точнее, их определяет та часть американской элиты, которую называют "евангельскими сионистами". Поэтому можно пожертвовать даже чрезвычайно важными для Штатов отношениями с арабскими монархиями Персидского залива, поставив их под удар иранских ракет и продемонстрировав им, что Америка является не гарантом их безопасности, а угрозой ей. Демонстративное убийство Хаменеи делает в принципе невозможными какие-либо договоренности США с Ираном, но это как раз то, что и нужно Нетаньяху. Кроме того, Израиль рассчитывает и на остановку процесса нормализации отношений арабских стран с Ираном: вот видите, иранцы бьют по вашим странам (хотя в реальности бьют по американским базам и военным объектам), они ваш враг. То есть цели Израиля понятны и даже частично достижимы с помощью США — даже при нереальности выполнить задачу-максимум (погрузить страну в смуту и сменить власть) можно нанести очень большой ущерб Ирану и получить тактическое (но не стратегическое) преимущество для дальнейшей экспансии в регионе (остановка вывода войск из Газы плюс уже возобновившиеся операции против Ливана и потенциально части Сирии). Но зачем это Трампу?Предположения о том, что он находится на крючке из-за неизвестных публике файлов Эпштейна, отметаем сразу — оно слишком похоже на столь же любимую другими конспирологами идею о том, что "у Путина есть на Трампа компромат". Связи Трампа с еврейской частью американских элит? Но они есть практически у всех американских политиков нееврейского происхождения — так что какой-то особой зависимости Трампа от Нетаньяху тут не прослеживается. Трамп не является марионеткой Израиля, а "евангельские сионисты" не составляют большинства в его окружении. Но тогда почему же он делает то, что невыгодно США?И тут появляется второе объяснение: потому что израильские планы были поданы ему под фальшивым соусом "быстрой победоносной войны". То есть Трамп быстро победит Иран и продемонстрирует американцам и всему миру свое безграничное могущество. Победой можно будет объявить даже не капитуляцию Тегерана, а его согласие на возобновление переговоров об остановке всей ядерной программы. "Вот видите, я убил их лидера, разрушил армию, уничтожил флот, теперь они боятся нас и просят о пощаде. Издержки в виде паники арабских шейхов некритичны: они скоро успокоятся и продолжат инвестиции в США, да еще и денег на Газу дадут, а Нетаньяху я прижму, и он выведет войска, начнется реконструкция сектора. И все будут боятся меня еще больше", — примерно так мог рассуждать Трамп накануне 28 февраля. Плюс важнейший бонус дома — с имиджем победителя (Венесуэлу взял, Иран сокрушил, Кубу прогибает) появятся шансы не проиграть промежуточные выборы в ноябре.Но быстрая победа — это не убийство Хаменеи, а выброшенный Тегераном белый флаг. Но новый фактический руководитель Исламской Республики Иран Али Лариджани точно не собирается сдаваться на милость Трампа, поэтому войну придется затягивать. Сначала, пусть и неофициально, речь шла о нескольких днях, потом Трамп говорил о нескольких неделях, но все, что превышает одну-две недели, фактически превращается в затяжную войну. А уж заявление Трампа о том, что он не исключает наземной операции (и это притом, что для ее начала ничего не подготовлено), и вовсе заставляет взять под сомнение его ставку на "быструю победу".Но, может быть, Трамп действительно осознанно играет вдолгую — причем не с Ираном? Это третий вариант объяснения его действий. Борьба с Китаем — вот ведь настоящая причина? Сначала отжал у китайцев Венесуэлу, теперь хочет забрать Иран — а нефть Китай откуда получать будет? То есть Дональд в реальности — серьезнейший стратег, играющий с Си не в покер или в шахматы, а в китайскую же игру го, где у противника постепенно отжимают части поля, окружая его камни?Звучит красиво, но оставляет без ответа простые вопросы. У Трампа хватит фишек для окружения выносных китайских позиций? Не авианосцев, а ресурсов в целом, понимая под ними и собственную стабильность? Окружив и даже сокрушив Иран, можно получить не расширение собственной зоны контроля, а ее уменьшение. Потому что игроков не двое, а последствия непросчитываемы. Да и ущерб Китаю относительный — у него есть ответные ходы. И уж тем более мешает поверить в стратегический расчет (и настрой на долгую войну) Трампа тот факт, что уже на конец марта запланирован его визит в Китай: невозможно представить себе, чтобы Си Цзиньпин принимал Трампа на фоне продолжающихся бомбежек Ирана. То есть Трампу придется согласиться на перенос (отмену) визита или закончить к этому времени войну. Но Иран не капитулирует — даже если Трамп убьет еще и Лариджани, и президента Пезешкиана, и нового верховного лидера, которого скоро должны будут избрать. Получается, что Трамп действительно рассчитывал на быструю победу, не имея для этого никаких оснований.С Китаем бессмысленно играть в шашки по "методу Чапаева", выбивая фигуры с доски, и пытаться выдать это за игру в го. И Си Цзиньпин, и Путин и так знали, что у Трампа достаточно военной и финансовой мощи, чтобы подчинить или даже уничтожить несколько крупных стран Глобального Юга, но рассчитывали на то, что он отстаивает американские национальные интересы в том понимании, о котором он всегда говорил. Даже условный раздел сфер влияния мог бы обсуждаться с Пекином и Москвой, но не попытка возвысить Америку через хаотизацию всех остальных регионов мира. Нет, Трамп не хочет сеять хаос — он думает, что подчиняет американской воле тех, кто располагает интересными для него ресурсами (Венесуэла) или мешает его (ну или принятым им за собственные) планам переустройства региона (Иран). Однако в результате его действий не просто усиливается хаос — надвигается и даже начинается страшная буря. Открытый им в интересах Нетаньяху ближневосточный ящик Пандоры — последний и самый серьезный аргумент для России и Китая.Трамп проиграл иранскую войну уже в тот момент, когда начал ее (окончательно отказался от собственных принципов и целей плюс нанес ущерб американским интересам), а для остальных теперь важно попытаться сделать так, чтобы его поражение не обернулось поражением для всех.

израиль

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Петр Акопов https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/1392/76/13927642_0:1:98:99_100x100_80_0_0_00c551183c830fa4010e178dbf4136ec.jpg

Петр Акопов https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/1392/76/13927642_0:1:98:99_100x100_80_0_0_00c551183c830fa4010e178dbf4136ec.jpg

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Петр Акопов https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/1392/76/13927642_0:1:98:99_100x100_80_0_0_00c551183c830fa4010e178dbf4136ec.jpg

загадка трамп война начало