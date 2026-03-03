https://uz.sputniknews.ru/20260303/sco-solidarnost-i-podderjka-pravitelstva-i-naroda-irana-56065356.html

ШОС заявила о своей солидарности и поддержке правительства и народа Ирана

ШОС заявила о своей солидарности и поддержке правительства и народа Ирана

В совместном заявлении члены организации выразили серьезную озабоченность в связи с развитием событий на Ближнем Востоке и военными ударами по территории Исламской Республики Иран.

ТАШКЕНТ, 3 мар — Sputnik. ШОС заявила о своей солидарности и поддержке правительства и народа Ирана.Отмечается, что государства-члены Шанхайской организации сотрудничества считают недопустимым применение силы и выступают за урегулирование существующих противоречий исключительно мирным путем на основе диалога, взаимного уважения и учета законных интересов всех сторон в соответствии с нормами международного права и принципами Устава ООН.ТакжеНапомним, что США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.Для справки: ШОС — международная организация, основанная в 2001 году. В ее состав входят Беларусь, Индия, Иран, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-партнеры объединения — Афганистан, Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Лаос, Мальдивы, Монголия, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция и Шри-Ланка.

