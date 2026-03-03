Узбекистан
В совместном заявлении члены организации выразили серьезную озабоченность в связи с развитием событий на Ближнем Востоке и военными ударами по территории Исламской Республики Иран.
ТАШКЕНТ, 3 мар — Sputnik. ШОС заявила о своей солидарности и поддержке правительства и народа Ирана.Отмечается, что государства-члены Шанхайской организации сотрудничества считают недопустимым применение силы и выступают за урегулирование существующих противоречий исключительно мирным путем на основе диалога, взаимного уважения и учета законных интересов всех сторон в соответствии с нормами международного права и принципами Устава ООН.ТакжеНапомним, что США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.Для справки: ШОС — международная организация, основанная в 2001 году. В ее состав входят Беларусь, Индия, Иран, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-партнеры объединения — Афганистан, Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Лаос, Мальдивы, Монголия, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция и Шри-Ланка.
В совместном заявлении члены организации выразили серьезную озабоченность в связи с развитием событий на Ближнем Востоке и военными ударами по территории Исламской Республики Иран.
ТАШКЕНТ, 3 мар — Sputnik. ШОС заявила о своей солидарности и поддержке правительства и народа Ирана.
“Государства-члены Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) выражают серьезную озабоченность в связи с развитием событий на Ближнем Востоке и военными ударами по территории Исламской Республики Иран”, — говорится в заявлении международного объединения.
Отмечается, что государства-члены Шанхайской организации сотрудничества считают недопустимым применение силы и выступают за урегулирование существующих противоречий исключительно мирным путем на основе диалога, взаимного уважения и учета законных интересов всех сторон в соответствии с нормами международного права и принципами Устава ООН.
Также
государства-члены ШОС подчеркивают необходимость обеспечения суверенитета, безопасности и территориальной целостности Ирана, выступают за проявление всеми сторонами сдержанности и отказ от действий, способных усугубить ситуацию;
государства-члены ШОС настоятельно призывают Организацию Объединенных Наций и Совет Безопасности ООН принять безотлагательные меры для противодействия подрыву международного мира и безопасности.
“Государства-члены ШОС выражают искренние соболезнования семьям погибших в результате нападения и заявляют о своей солидарности и поддержке Правительству и народу Ирана”, — говорится в заявлении международного объединения.
Напомним, что США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Для справки: ШОС — международная организация, основанная в 2001 году. В ее состав входят Беларусь, Индия, Иран, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-партнеры объединения — Афганистан, Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Лаос, Мальдивы, Монголия, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция и Шри-Ланка.
