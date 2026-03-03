https://uz.sputniknews.ru/20260303/top-5-stran-vo-vneshnetorgovom-oborote-uzbekistana-56073655.html

Топ-5 стран во внешнеторговом обороте Узбекистана

Главными торговыми партнерами республики по итогам января 2026-го остаются Китай и Россия

По данным Нацкомстата, внешнеторговый оборот Узбекистана в январе текущего года составил $ 5,8 млрд.Это на $1,3 млрд или 29,2 % больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.В объеме внешнеторгового оборота Узбекистана:Таким образом, сальдо внешней торговли оказалось отрицательным в размере $2 444,3 млн.В первый месяц 2026 года Узбекистан осуществил торговые отношения с более чем 145 странами.Наибольшая доля внешнеторгового оборота республики пришлась на Китай, Россию, Казахстан, Турцию и Афганистан.Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.

