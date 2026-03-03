https://uz.sputniknews.ru/20260303/top-5-stran-vo-vneshnetorgovom-oborote-uzbekistana-56073655.html
Главными торговыми партнерами республики по итогам января 2026-го остаются Китай и Россия
Топ-5 стран во внешнеторговом обороте Узбекистана
Главными торговыми партнерами республики по итогам января 2026-го остаются Китай и Россия.
По данным Нацкомстата, внешнеторговый оборот Узбекистана в январе текущего года составил $ 5,8 млрд.
Это на $1,3 млрд или 29,2 % больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.
В объеме внешнеторгового оборота Узбекистана:
экспорт — $1,7 млрд (+26,7 %);
импорт — $4,1 млрд (+30,3 %).
Таким образом, сальдо внешней торговли оказалось отрицательным в размере $2 444,3 млн.
В первый месяц 2026 года Узбекистан осуществил торговые отношения с более чем 145 странами.
Наибольшая доля внешнеторгового оборота республики пришлась на Китай, Россию, Казахстан, Турцию и Афганистан.
Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.