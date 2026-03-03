https://uz.sputniknews.ru/20260303/uzbekistan-airways-vyvezla-bolee-240-palomnikov-iz-saudovskoy-aravii-posle-zakrytiya-neba-56063391.html

Uzbekistan Airways вывезла более 240 паломников из Саудовской Аравии после закрытия неба

Паломничество умра (малый хадж) из республики к святым для мусульман местам в Мекке и Медине приостановлено из-за эскалации ситуации на Ближнем Востоке

ТАШКЕНТ, 3 мар — Sputnik. Авиакомпания Uzbekistan Airways вывезла первую группу в составе свыше 240 граждан республики, находящихся в паломничестве в Саудовской Аравии, после закрытия воздушного пространства над рядом стран по причине эскалации ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя авиакомпании.Накануне пресс-служба Управления мусульман Узбекистана сообщила, что паломничество умра (малый хадж) из республики к святым для мусульман местам в Мекке и Медине приостановлено из-за эскалации ситуации на Ближнем Востоке. Паломнические рейсы из Узбекистана также приостановили. После этого авиакомпании Uzbekistan Airways и Centrum Air заявили, что с понедельника организуют вывозные рейсы застрявших паломников.Он добавил, что утром во вторник организуют еще один рейс для вывоза паломников из Джидды.По информации Минтранса Узбекистана, порядка 1 тыс. граждан республики сейчас находятся в Саудовской Аравии в паломничестве по святым местам. Правительство поручило ведомству принять меры по возвращению сограждан из паломничества в Саудовской Аравии, а также из других стран Ближнего Востока.Напомним, что США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

