Узбекистан и Беларусь планируют новые совместные проекты
ТАШКЕНТ, 3 мар — Sputnik. Узбекистан и Беларусь планируют новые совместные проекты, сообщает ТПП Узбекистана.
Председатели торгово-промышленных палат двух стран Даврон Вахабов и Михаил Мятликов обсудили в Минске перспективы совместной работы, привлечения инвестиций, переработки продукции и ее экспорта.
Договоренность о проведении данной встречи была достигнута в рамках делового визита белорусской делегации в Узбекистан в феврале этого года.
К диалогу также пригласили замминистра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Игоря Дорофейчика, посла Узбекистана в этой стране Рахматуллу Назарова и представителей узбекского бизнеса.
“В ходе встречи подробно обсужден вопрос создания Торгового дома Узбекистана в Минске. Планируется, что через него будет организована презентация и реализация сельскохозяйственной и электротехнической продукции”, — говорится в сообщении.
Также речь шла об открытии на территории Беларуси ресторана узбекской национальной кухни.
“Стороны также обсудили возможности реализации совместных проектов в Витебской области на площади 15 тысяч гектаров по направлениям животноводства и выращивания картофеля”, — говорится в сообщении.
Участники встречи договорились о проработке конкретных проектов.