Узбекистан и Беларусь планируют новые совместные проекты

Председатели торгово-промышленных палат двух стран обсудили перспективы совместной работы, привлечения инвестиций, переработки продукции и ее экспорта

ТАШКЕНТ, 3 мар — Sputnik. Узбекистан и Беларусь планируют новые совместные проекты, сообщает ТПП Узбекистана.Председатели торгово-промышленных палат двух стран Даврон Вахабов и Михаил Мятликов обсудили в Минске перспективы совместной работы, привлечения инвестиций, переработки продукции и ее экспорта.Договоренность о проведении данной встречи была достигнута в рамках делового визита белорусской делегации в Узбекистан в феврале этого года.К диалогу также пригласили замминистра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Игоря Дорофейчика, посла Узбекистана в этой стране Рахматуллу Назарова и представителей узбекского бизнеса.Также речь шла об открытии на территории Беларуси ресторана узбекской национальной кухни.Участники встречи договорились о проработке конкретных проектов.

