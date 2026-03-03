https://uz.sputniknews.ru/20260303/v-uzbekistane-proydet-vsenarodnyy-xashar-56072673.html

В Узбекистане пройдет всенародный хашар — дата

Работы, которые охватят всю республику, организуют под девизом "Благоустройство страны начинается с махалли"

ТАШКЕНТ, 3 мар — Sputnik. В Узбекистане, согласно соответствующему распоряжению Кабмина, 13-14 марта пройдет всенародный благотворительный хашар. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации махаллей РУз.Работы охватят всю республику и пройдут под девизом "Благоустройство страны начинается с махалли".В ходе хашара:“Приглашаем всех принять активное участие в общенародном благотворительном хашаре”, — говорится в сообщении.

