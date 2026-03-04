Иран не просил помощи ни у одной страны и способен защитить себя сам – посол ИРИ в РУз
Мохаммад Али Искандари поблагодарил Узбекистан за проявленную солидарность по отношению к иранскому народу.
ТАШКЕНТ, 4 мар — Sputnik. Посол Ирана в Узбекистане Мохаммад Али Искандари в ходе пресс-конференции сообщил журналистам, что Тегеран не обращался за помощью к другим странам после начала агрессии со стороны США и Израиля, передает корреспондент Sputnik Узбекистан.
"Я могу с гордостью и честью сказать, что мы не просили помощи ни у одной страны. Мы считаем, что способны защитить себя сами", - сказал посол.
При этом он отметил, что Тегеран благодарен Москве за усилия по урегулированию конфликта.
"Россия прилагала очень большие усилия, чтобы предотвратить этот конфликт, предлагала стать посредником, чтобы решить вопрос. Она очень не хотела, чтобы это (конфликт - Прим.ред.) случилось, но, к сожалению, это произошло. Россия сейчас прилагает свои усилия, чтобы этот конфликт был прекращен. И в Совете Безопасности ООН, и в МАГАТЭ. И мы благодарим Россию за это", - рассказал Мохаммад Али Искандари.
По его словам, США давно бы развязали третью мировую войну, если бы не было России, Китая и Индии.
Дипломат назвал ядерный вопрос - ложным поводом для осуществления агрессии против Ирана, так как страна не раз доказывала, что не имеет ядерного оружия и планов по его созданию. Эти данные также подтверждало и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).
После начала агрессии против Ирана, республика отказалась вести переговоры с США, в том числе по иранской ядерной программе.
"Переговоры полностью прекращены. Американцы - не переговорщики, они знают только агрессию. Штаты использовали эти переговоры с Ираном исключительно для демагогии, то есть для того, чтобы обмануть нас. Мы не будем вести переговоры, пока агрессия против нас не прекратится", - сообщил Мохаммад Али Искандари.
Помимо этого, дипломат отметил, что сами США и Израиль не следуют никаким законам и не соблюдают международное право, в частности, в отношении иммунитета глав государств.
"Согласно Уставу Организации Объединенных Наций и ряду международных конвенций, главы государств должны обладать иммунитетом. Но когда американцы и израильтяне соблюдали какие-либо законы? В первый же день войны они нанесли удар по школе. Погибли 168 девочек в возрасте от 8 до 12 лет", - так он прокомментировал гибель верховного лидера ИРИ аятоллы Али Хаменеи и удар по детским иранским школам.
Посол подчеркнул, еще до начала конфликта Тегеран предупреждал, что если американские военные базы в соседних странах используют при нападения на Иран, то базы станут законными целями для республики.
"Мы, конечно, еще до начала конфликта ясно дали понять, что если эти военные базы в соседних странах будут использованы для нападения на Иран, они станут нашими законными целями. Поскольку наше оружие, например, не может напрямую достигать территории Соединенных Штатов, мы заявили, что в случае нападения мы нанесем удар по всем военным объектам, военным сооружениям и вооруженным силам Соединенных Штатов, находящихся в пределах нашей досягаемости", - объяснил дипломат.
Тем не менее он отметил, что Иран выступает за хорошие отношения с соседними странами, поэтому наносит удары только по объектам, принадлежащим США.
Кроме того, Мохаммад Али Искандари заявил, что США не остановятся на Иране, и это понимают все соседние государства.
"Сейчас все мусульманские страны поддерживают нас. Потому что они знают, что следующей целью после нас станут они сами. Следующей целью после Ирана являются Турция и Катар", - предупредил дипломат.
В завершение Мохаммад Али Искандари подчеркнул, что Иран готов защищаться, пока продолжается эта агрессия со стороны США и Израиля, и поблагодарил Узбекистан за проявленную солидарность по отношению к народу Ирана.
"Мы благодарим ваш народ за солидарность. Благодарим вашего президента, который направил письмо нашему президенту, вашего министра иностранных дел, который связался по телефону с нашим главой МИД. Эта солидарность очень ценна. И мы это ценим. Большое спасибо", - сказал дипломат.
Напомним, 28 февраля США и Израиль начали "масштабную военную операцию" против Ирана. По словам Трампа, главной целью является уничтожение иранских ракет и ВПК, в том числе пресечение мнимых ядерных разработок Тегерана. В ответ на агрессию Корпус стражей исламской революции атаковал военные объекты в Израиле, а также базы США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. В результате ударов по Ирану погибли верховный лидер аятолла Али Хаменеи, начальник Генштаба ВС ИРИ генерал-лейтенант Абдольрахим Мусави, экс-президент Ирана Махмуд Ахмадинежад и глава Минобороны Азиза Насирзаде.