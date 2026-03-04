https://uz.sputniknews.ru/20260304/iran-pomosch-zaschita-posol-uzbekistan-56103184.html

Иран не просил помощи ни у одной страны и способен защитить себя сам – посол ИРИ в РУз

Иран не просил помощи ни у одной страны и способен защитить себя сам – посол ИРИ в РУз

Мохаммад Али Искандари поблагодарил Узбекистан за проявленную солидарность по отношению к иранскому народу.

ТАШКЕНТ, 4 мар — Sputnik. Посол Ирана в Узбекистане Мохаммад Али Искандари в ходе пресс-конференции сообщил журналистам, что Тегеран не обращался за помощью к другим странам после начала агрессии со стороны США и Израиля, передает корреспондент Sputnik Узбекистан. При этом он отметил, что Тегеран благодарен Москве за усилия по урегулированию конфликта. По его словам, США давно бы развязали третью мировую войну, если бы не было России, Китая и Индии. Дипломат назвал ядерный вопрос - ложным поводом для осуществления агрессии против Ирана, так как страна не раз доказывала, что не имеет ядерного оружия и планов по его созданию. Эти данные также подтверждало и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).После начала агрессии против Ирана, республика отказалась вести переговоры с США, в том числе по иранской ядерной программе.Помимо этого, дипломат отметил, что сами США и Израиль не следуют никаким законам и не соблюдают международное право, в частности, в отношении иммунитета глав государств. Посол подчеркнул, еще до начала конфликта Тегеран предупреждал, что если американские военные базы в соседних странах используют при нападения на Иран, то базы станут законными целями для республики.Тем не менее он отметил, что Иран выступает за хорошие отношения с соседними странами, поэтому наносит удары только по объектам, принадлежащим США. Кроме того, Мохаммад Али Искандари заявил, что США не остановятся на Иране, и это понимают все соседние государства. В завершение Мохаммад Али Искандари подчеркнул, что Иран готов защищаться, пока продолжается эта агрессия со стороны США и Израиля, и поблагодарил Узбекистан за проявленную солидарность по отношению к народу Ирана.Напомним, 28 февраля США и Израиль начали "масштабную военную операцию" против Ирана. По словам Трампа, главной целью является уничтожение иранских ракет и ВПК, в том числе пресечение мнимых ядерных разработок Тегерана. В ответ на агрессию Корпус стражей исламской революции атаковал военные объекты в Израиле, а также базы США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. В результате ударов по Ирану погибли верховный лидер аятолла Али Хаменеи, начальник Генштаба ВС ИРИ генерал-лейтенант Абдольрахим Мусави, экс-президент Ирана Махмуд Ахмадинежад и глава Минобороны Азиза Насирзаде.

