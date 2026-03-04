Выучил узбекский и влюбился в Узбекистан: история учителя химии из России
Педагог признается: страна стала для него больше, чем просто место работы, тут он смог проверить силы и обменяться опытом с коллегами в рамках международного проекта.
ТАШКЕНТ, 4 мар — Sputnik. Четыре года назад Дашинима Ренчин-Немаев приехал в Узбекистан из Санкт-Петербурга. Три года преподавал химию в городе Ургенч Хорезмской области. Сегодня он работает в ташкентской общеобразовательной школе №191, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Ренчин-Немаев — участник проектов "Российский учитель за рубежом" и "Класс" ("Зур!"). Педагог признается: страна стала для него больше, чем просто место работы, тут он смог проверить силы и обменяться опытом с коллегами в рамках международного проекта.
Проект "Российский учитель за рубежом" осуществляет Центр международного сотрудничества Министерства просвещения России во взаимодействии с профильными ведомствами стран-партнеров.
По словам педагога, в Узбекистане он сразу почувствовал серьезную поддержку со стороны образовательных учреждений, управления народного образования, коллег и школьников.
"Проект развивается, расширяется. Мы с коллегами прилагаем максимальные усилия, чтобы способствовать развитию российско-узбекской дружбы и сотрудничества в сферах науки, культуры, а также русского языка как языка межнационального, межкультурного общения", — говорит он.
Особенно тепло педагог говорит о культурных особенностях страны.
"Здесь очень сильны семейные ценности. И семейные ценности очень важны, потому что семья — это святое. Я могу сказать, что дети здесь любознательные, как и все дети во всем мире: как и у нас в России, так и здесь, в Узбекистане", — отмечает он.
На уроки к учителю химии школьники идут с удовольствием и активно участвуют в занятиях.
"Методик работы сегодня достаточно много. Конечно, мы опираемся на методики, которые есть у нас в России. Важны те формы и приемы, которые мы используем и в сотрудничестве с местными коллегами — мы черпаем у них какие-то интересные научные подходы, которые они используют", — говорит Ренчин-Немаев.
За четыре года он объездил практически весь Узбекистан и выучил узбекский язык: в Ургенче освоил хорезмский диалект, а в столице — ташкентское наречие.
"Это для меня важно, потому что мы выстраиваем коммуникацию и должны понимать и знать культуру и язык народа, на территории которого мы работаем", — отмечает он.
Педагог убежден: в Узбекистане много перспективных ребят. Его ученики регулярно участвуют в образовательных мероприятиях. Так, недавно они представили свои доклады про известных ученых, которые внесли вклад в историю науки Узбекистана, в Русском доме в Ташкенте.
"Также недавно у нас были Менделеевские чтения в Ташкентском филиале Российского химико-технологического университета имени Дмитрия Ивановича Менделеева", — говорит он.
Недавно девятиклассник школы № 191 и воспитанник Ренчина-Немаева Давид Мурзин победил в конкурсе "Инновационные стратегии развития" с исследованием о травматизме в спорте. Диплом ему вручил академик Владимир Квинт — основоположник российской школы стратегирования.
"Идея моего проекта заключается в том, чтобы делать каждому по отдельности систему тренировок, которую ученик должен будет выполнять. Чтобы не перенапрягать его, нужно будет узнать данные, что он может, а что нет", — говорит школьник.
Среди победителей конкурса — еще один ученик школы Акмаль Хабиров. Он представил проект "ЭкоКруг: школа устойчивого будущего", руководителем молодого человека выступила директор школы Шоира Багирова.
В проекте "Школа юных стратегов Владимира Квинта" школа № 191 участвует уже третий год. Подготовка ведется в рамках "Малой академии" при Россотрудничестве.
"Третий год подряд наши ученики участвуют в международных конкурсах, в которых представлена не только российская сторона, но и Узбекистан, Китай и другие страны", — отмечает Шоира Багирова.
По ее словам, школьники с интересом изучают труды Владимира Квинта, который уже четыре раза посещал учебное заведение.
"Он с удовольствием встречается с нашими учениками. Уже четыре раза побывал в нашей школе, и каждый раз эти встречи оставляют большое, неизгладимое впечатление в сердцах наших ребят, учителей, потому что это умнейший человек, человек, который является, можно сказать, отцом стратегии. И он учит наших ребят, как развивать стратегическое мышление, начиная со школьной скамьи", — рассказывает она.
Общеобразовательная школа № 191, входящая в Ассоциацию русских школ за рубежом, — один из примеров плодотворного сотрудничества Узбекистана и России в сфере образования, которое дает возможности педагогам делиться опытом и расширяет культурный обмен. А еще российские педагоги, работающие в Узбекистане, продолжают влюбляться в узбекское гостеприимство, как Дашинима Ренчин-Немаев, который уверен: Узбекистан — это территория дружбы и мира.