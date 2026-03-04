https://uz.sputniknews.ru/20260304/istoriya-uchitelya-ximii-iz-rossii-56099176.html

Выучил узбекский и влюбился в Узбекистан: история учителя химии из России

Выучил узбекский и влюбился в Узбекистан: история учителя химии из России

Педагог признается: страна стала для него больше, чем просто место работы, тут он смог проверить силы и обменяться опытом с коллегами в рамках международного проекта.

ТАШКЕНТ, 4 мар — Sputnik. Четыре года назад Дашинима Ренчин-Немаев приехал в Узбекистан из Санкт-Петербурга. Три года преподавал химию в городе Ургенч Хорезмской области. Сегодня он работает в ташкентской общеобразовательной школе №191, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Ренчин-Немаев — участник проектов "Российский учитель за рубежом" и "Класс" ("Зур!"). Педагог признается: страна стала для него больше, чем просто место работы, тут он смог проверить силы и обменяться опытом с коллегами в рамках международного проекта.Проект "Российский учитель за рубежом" осуществляет Центр международного сотрудничества Министерства просвещения России во взаимодействии с профильными ведомствами стран-партнеров.По словам педагога, в Узбекистане он сразу почувствовал серьезную поддержку со стороны образовательных учреждений, управления народного образования, коллег и школьников.Особенно тепло педагог говорит о культурных особенностях страны.На уроки к учителю химии школьники идут с удовольствием и активно участвуют в занятиях.За четыре года он объездил практически весь Узбекистан и выучил узбекский язык: в Ургенче освоил хорезмский диалект, а в столице — ташкентское наречие.Педагог убежден: в Узбекистане много перспективных ребят. Его ученики регулярно участвуют в образовательных мероприятиях. Так, недавно они представили свои доклады про известных ученых, которые внесли вклад в историю науки Узбекистана, в Русском доме в Ташкенте.Недавно девятиклассник школы № 191 и воспитанник Ренчина-Немаева Давид Мурзин победил в конкурсе "Инновационные стратегии развития" с исследованием о травматизме в спорте. Диплом ему вручил академик Владимир Квинт — основоположник российской школы стратегирования.Среди победителей конкурса — еще один ученик школы Акмаль Хабиров. Он представил проект "ЭкоКруг: школа устойчивого будущего", руководителем молодого человека выступила директор школы Шоира Багирова.В проекте "Школа юных стратегов Владимира Квинта" школа № 191 участвует уже третий год. Подготовка ведется в рамках "Малой академии" при Россотрудничестве.По ее словам, школьники с интересом изучают труды Владимира Квинта, который уже четыре раза посещал учебное заведение.Общеобразовательная школа № 191, входящая в Ассоциацию русских школ за рубежом, — один из примеров плодотворного сотрудничества Узбекистана и России в сфере образования, которое дает возможности педагогам делиться опытом и расширяет культурный обмен. А еще российские педагоги, работающие в Узбекистане, продолжают влюбляться в узбекское гостеприимство, как Дашинима Ренчин-Немаев, который уверен: Узбекистан — это территория дружбы и мира.

