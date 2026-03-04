https://uz.sputniknews.ru/20260304/kak-krizis-na-blijnem-vostoke-povliyaet-na-strany-tsa-56089462.html
В МПЦ Sputnik обсудили, как кризис на Ближнем Востоке повлияет на страны ЦА — видео
В МПЦ Sputnik обсудили, как кризис на Ближнем Востоке повлияет на страны ЦА — видео
Sputnik Узбекистан
Отдельное внимание уделяют перспективам участия стран региона в деятельности Совета мира
2026-03-04T13:04+0500
2026-03-04T13:04+0500
2026-03-04T13:52+0500
пресс-центр
пресс-центр
sputnik
узбекистан
видеомост
москва
астана
ташкент
ближний восток
кризис
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/03/04/56092039_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ce69f9ef4beb0b6d54e4e02602094c8d.jpg
В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан прошел видеомост Москва – Астана – Ташкент на тему: "Кризис на Ближнем Востоке и Совет мира: влияние на страны Центральной Азии". Участники в Москве:в Ташкенте:в Астане:США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.Эксперты обсудили перспективы обеспечения региональной безопасности, возможные форматы международного диалога, а также влияние текущего кризиса на Ближнем Востоке на политическую, экономическую и транспортно-логистическую ситуацию в странах Центральной Азии. Отдельное внимание уделили перспективам участия стран региона в деятельности Совета мира.
узбекистан
москва
астана
ташкент
ближний восток
центральная азия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/03/04/56092039_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_35ce069ad91775be48fca360cb56a0d8.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
кризис ближний восток влияние центральная азия
кризис ближний восток влияние центральная азия
В МПЦ Sputnik обсудили, как кризис на Ближнем Востоке повлияет на страны ЦА — видео
13:04 04.03.2026 (обновлено: 13:52 04.03.2026)
Эксклюзив
Отдельное внимание уделили перспективам участия стран региона в деятельности Совета мира.
В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан прошел видеомост Москва – Астана – Ташкент на тему: "Кризис на Ближнем Востоке и Совет мира: влияние на страны Центральной Азии".
директор института стран Азии и Африки МГУ имени М. В. Ломоносова Алексей Маслов;
директор Центра исследовательских инициатив Ma'no Бахтиёр Эргашев;
директор Института мировой экономики и международных отношений Акимжан Арупов.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Эксперты обсудили перспективы обеспечения региональной безопасности, возможные форматы международного диалога, а также влияние текущего кризиса на Ближнем Востоке на политическую, экономическую и транспортно-логистическую ситуацию в странах Центральной Азии.
Отдельное внимание уделили перспективам участия стран региона в деятельности Совета мира.