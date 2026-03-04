https://uz.sputniknews.ru/20260304/kak-krizis-na-blijnem-vostoke-povliyaet-na-strany-tsa-56089462.html

В МПЦ Sputnik обсудили, как кризис на Ближнем Востоке повлияет на страны ЦА — видео

Отдельное внимание уделяют перспективам участия стран региона в деятельности Совета мира

В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан прошел видеомост Москва – Астана – Ташкент на тему: "Кризис на Ближнем Востоке и Совет мира: влияние на страны Центральной Азии". Участники в Москве:в Ташкенте:в Астане:США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.Эксперты обсудили перспективы обеспечения региональной безопасности, возможные форматы международного диалога, а также влияние текущего кризиса на Ближнем Востоке на политическую, экономическую и транспортно-логистическую ситуацию в странах Центральной Азии. Отдельное внимание уделили перспективам участия стран региона в деятельности Совета мира.

