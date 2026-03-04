Как осуществляется взаимодействие в области транспорта на евразийском пространстве

https://uz.sputniknews.ru/20260304/kak-osuschestvlyaetsya-vzaimodeystvie-v-oblasti-transporta-na-evraziyskom-prostranstve-56092866.html
Ключевое внимание ЕЭК и КТС СНГ уделяют совместной работе по развитию международных транспортных коридоров и гармонизации нормативно-правовой базы в сфере перевозок
ТАШКЕНТ, 4 мар — Sputnik. Министр по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Арзыбек Кожошев провел рабочую встречу с председателем Исполнительного комитета Координационного транспортного совещания государств-участников СНГ (КТС СНГ) Геннадием Бессоновым. Речь шла о развитии сотрудничества в сфере транспорта, сообщает пресс-служба комиссии.С учетом важности практической координации и регулярного экспертного диалога между интеграционными структурами стороны говорили о проведении совместных мероприятий по формированию эффективной транспортной системы в евразийском регионе.
“В ходе встречи обсуждены актуальные вопросы взаимодействия в области транспорта на евразийском пространстве, которое осуществляется в рамках подписанного в 2025 году плана сотрудничества ЕЭК и КТС СНГ. Ключевое внимание было уделено совместной работе по развитию международных транспортных коридоров и гармонизации нормативно-правовой базы в сфере перевозок”, — говорится в сообщении.
С учетом важности практической координации и регулярного экспертного диалога между интеграционными структурами стороны говорили о проведении совместных мероприятий по формированию эффективной транспортной системы в евразийском регионе.