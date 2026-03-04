https://uz.sputniknews.ru/20260304/krizis-na-blijnem-vostoke-i-sovet-mira-vliyanie-na-strany-tsentralnoy-azii-56101824.html

Кризис на Ближнем Востоке и Совет мира: влияние на страны Центральной Азии — видео

Кризис на Ближнем Востоке и Совет мира: влияние на страны Центральной Азии — видео

Эксперты обсудили, каким образом обострение ситуации на Ближнем Востоке уже отражается на социально-экономической и политической динамике в странах Центральной Азии. Отдельное внимание уделили перспективам участия стран региона в деятельности Совета мира.

В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан состоялся видеомост "Кризис на Ближнем Востоке и Совет мира: влияние на страны Центральной Азии".Директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов отметил, что происходящее на Ближнем Востоке напрямую влияет на экономику и логистику стран Центральной Азии. По его словам, нарушаются товарные маршруты из Китая в Европу через регион, растет стоимость доставки, а повышение цен на нефть и энергоносители меняет роль стран ЦА в мировой энергетике.На фоне нестабильности, подчеркнул эксперт, возрастает значение региональной координации и собственных центров устойчивости — прежде всего в рамках ШОС и БРИКС.По его мнению, для ЦА сегодня крайне важно усиливать коммуникации в сфере безопасности, бизнеса, гуманитарного и военного взаимодействия, а также развивать координацию по линии Россия – Центральная Азия – Китай, включая консультации по кибербезопасности и выработку совместных решений.В свою очередь директор Центра исследовательских инициатив Ma’no Бахтиёр Эргашев подчеркнул, что в мире формируются новые механизмы и институты многополярного устройства, и странам Глобального Юга важно становиться не наблюдателями, а инициаторами этих процессов.Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.Полная запись — по ссылке.

