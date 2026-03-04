Лавров: США не ограничатся Венесуэлой, Кубой и Ираном
11:10 04.03.2026 (обновлено: 12:11 04.03.2026)
© Sputnik / Сергей Гунеев/
Глава МИД РФ предположил, к чему могут привести устремления США по взятию под контроль других государств.
ТАШКЕНТ, 4 мар — Sputnik. Устремления США по взятию под контроль других государств могут не ограничиться Ираном, Венесуэлой и Кубой, предположил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Рубио (Госсекретарь США Марко — прим. ред.), отвечая на вопрос корреспондента, недавно допустил вариант, согласно которому Соединенные Штаты будут управлять Ираном так же, как они объявили, что будут управлять Венесуэлой. Теперь уже аналогичную схему примеряют для Кубы. И, наверное, это не конец", — заявил он на пресс-конференции после переговоров со вторым министром иностранных дел государства Бруней-Даруссалам Эриваном Юсофом.
Другие заявления Лаврова
Нынешняя международная ситуация является отражением глубочайших проблем, которые заключаются в столкновении международного права и его отсутствия, как это было, например, в XIX веке.
Всеобъемлющая ближневосточная конференция, которую Россия много лет предлагала созвать, сейчас была бы очень уместна для обсуждения проблем региона.
Санкций против Соединенных Штатов и Израиля из-за атаки на Иран ждать не приходится.
Франция и Великобритания стараются дистанцироваться от того, что делают США на мировой арене.
Диалог между Россией и США продолжается в разных форматах и на разных уровнях.
Российская сторона надеется, что США готовы к серьезному диалогу по всем вопросам глобальной безопасности.
Назрел всеобъемлющий диалог с США о том, как они видят мир и какую роль в нем отводят для всех остальных.
Урегулировать кризис вокруг Ирана можно только политико-дипломатическими методами.
В конфликте на Ближнем Востоке в первую очередь нужно прекратить любые боевые действия, которые приводят к жертвам среди мирного населения.
Очевидно, что ни Международный олимпийский комитет (МОК), ни Международный паралимпийский комитет (МПК) не осмелятся ввести санкции против спортсменов из США и Израиля.
Россия открыта к диалогу с США и с Израилем по ситуации на Ближнем Востоке, российская сторона никогда не прерывала этот диалог.
Россия будет использовать свои возможности и связи с Ираном, чтобы проблемы на Ближнем Востоке не обострялись.
У России вызывает вопросы предлог нежелания Ирана отказаться от обогащения урана как объяснение начала текущей операции США против страны.
Нереалистично требовать, чтобы Иран, один-единственный во всем мире, отказался от права обогащать уран.
Иран как участник Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) имеет неотъемлемое право обогащать уран для мирных целей.
Пока нет ясности, какие цели преследуют США в Иране.
Действия США в Иране могут спровоцировать появление влиятельных сил, которые будут выступать за то, чтобы обрести ядерное оружие.
Сейчас растет риск того, что проблема ядерного нераспространения начнет выходить из-под контроля.
РФ категорически против провоцирования гонки ядерных вооружений.
Позиция администрации президента США Дональда Трампа по Украине не меняется.
Россия не согласится на прекращение боевых действий на Украине, если это включает в себя сохранение "вооруженного врага".
необходимость признания "реалий на земле" в украинском конфликте — это не про территории.
"Реалии, еще раз хочу сказать, это не про территориальный вопрос. Реалии на земле отражают мнение проживающих на соответствующих территориях людей, которых пришедший к власти незаконный киевский режим расценивал как террористов, называл их существами, нелюдями, чей язык, чью культуру, религию, традиции киевский режим законодательно запретил", — сказал глава российского внешнеполитического ведомства журналистам.
Он добавил, что население, проживающее на этих территориях, высказалось на референдумах за то, чтобы дальше строить свою судьбу в составе Российской Федерации.