Нынешняя международная ситуация является отражением глубочайших проблем, которые заключаются в столкновении международного права и его отсутствия, как это было, например, в XIX веке. Нынешняя международная ситуация является отражением глубочайших проблем, которые заключаются в столкновении международного права и его отсутствия, как это было, например, в XIX веке.

Всеобъемлющая ближневосточная конференция, которую Россия много лет предлагала созвать, сейчас была бы очень уместна для обсуждения проблем региона. Всеобъемлющая ближневосточная конференция, которую Россия много лет предлагала созвать, сейчас была бы очень уместна для обсуждения проблем региона.

Санкций против Соединенных Штатов и Израиля из-за атаки на Иран ждать не приходится. Санкций против Соединенных Штатов и Израиля из-за атаки на Иран ждать не приходится.

Франция и Великобритания стараются дистанцироваться от того, что делают США на мировой арене. Франция и Великобритания стараются дистанцироваться от того, что делают США на мировой арене.

Диалог между Россией и США продолжается в разных форматах и на разных уровнях. Диалог между Россией и США продолжается в разных форматах и на разных уровнях.

Российская сторона надеется, что США готовы к серьезному диалогу по всем вопросам глобальной безопасности. Российская сторона надеется, что США готовы к серьезному диалогу по всем вопросам глобальной безопасности.

Назрел всеобъемлющий диалог с США о том, как они видят мир и какую роль в нем отводят для всех остальных. Назрел всеобъемлющий диалог с США о том, как они видят мир и какую роль в нем отводят для всех остальных.

Урегулировать кризис вокруг Ирана можно только политико-дипломатическими методами. Урегулировать кризис вокруг Ирана можно только политико-дипломатическими методами.

В конфликте на Ближнем Востоке в первую очередь нужно прекратить любые боевые действия, которые приводят к жертвам среди мирного населения. В конфликте на Ближнем Востоке в первую очередь нужно прекратить любые боевые действия, которые приводят к жертвам среди мирного населения.

Очевидно, что ни Международный олимпийский комитет (МОК), ни Международный паралимпийский комитет (МПК) не осмелятся ввести санкции против спортсменов из США и Израиля. Очевидно, что ни Международный олимпийский комитет (МОК), ни Международный паралимпийский комитет (МПК) не осмелятся ввести санкции против спортсменов из США и Израиля.

Россия открыта к диалогу с США и с Израилем по ситуации на Ближнем Востоке, российская сторона никогда не прерывала этот диалог. Россия открыта к диалогу с США и с Израилем по ситуации на Ближнем Востоке, российская сторона никогда не прерывала этот диалог.

Россия будет использовать свои возможности и связи с Ираном, чтобы проблемы на Ближнем Востоке не обострялись. Россия будет использовать свои возможности и связи с Ираном, чтобы проблемы на Ближнем Востоке не обострялись.

У России вызывает вопросы предлог нежелания Ирана отказаться от обогащения урана как объяснение начала текущей операции США против страны. У России вызывает вопросы предлог нежелания Ирана отказаться от обогащения урана как объяснение начала текущей операции США против страны.

Нереалистично требовать, чтобы Иран, один-единственный во всем мире, отказался от права обогащать уран. Нереалистично требовать, чтобы Иран, один-единственный во всем мире, отказался от права обогащать уран.

Иран как участник Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) имеет неотъемлемое право обогащать уран для мирных целей. Иран как участник Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) имеет неотъемлемое право обогащать уран для мирных целей.

Пока нет ясности, какие цели преследуют США в Иране. Пока нет ясности, какие цели преследуют США в Иране.

Действия США в Иране могут спровоцировать появление влиятельных сил, которые будут выступать за то, чтобы обрести ядерное оружие. Действия США в Иране могут спровоцировать появление влиятельных сил, которые будут выступать за то, чтобы обрести ядерное оружие.

Сейчас растет риск того, что проблема ядерного нераспространения начнет выходить из-под контроля. Сейчас растет риск того, что проблема ядерного нераспространения начнет выходить из-под контроля.

РФ категорически против провоцирования гонки ядерных вооружений. РФ категорически против провоцирования гонки ядерных вооружений.

Позиция администрации президента США Дональда Трампа по Украине не меняется. Позиция администрации президента США Дональда Трампа по Украине не меняется.

Россия не согласится на прекращение боевых действий на Украине, если это включает в себя сохранение "вооруженного врага". Россия не согласится на прекращение боевых действий на Украине, если это включает в себя сохранение "вооруженного врага".