Ученые Узбекистана и России обнаружили в республике новый для науки вид паука

Результаты исследования опубликованы в авторитетном международном научном журнале Arachnology
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/03/04/56091069_0:225:1024:801_1920x0_80_0_0_51f94981889f513c103250e05b6b316c.png
Новый вид обнаружили в восточной части плато Ustyurt Plateau — в районе впадины Барса-Кельмес на территории Каракалпакстана.Он получил название Karakumosa ustyurtica — производное от плато Устюрт, что указывает на типовую территорию его обнаружения.Это открытие является важным шагом для зоологической науки Узбекистана, добавили в пресс-службе АН.
плато устюрт
Результаты исследования опубликовали в авторитетном международном научном журнале Arachnology.
ТАШКЕНТ, 4 мар — Sputnik. Ученые Узбекистана и России в ходе совместного исследования обнаружили в республике новый для науки вид паука, сообщает пресс-служба Академии наук РУз.
“На территории Узбекистана зарегистрирован совершенно новый вид пауков из семейства Lycosidae (пауки-волки). Исследование проведено базовым докторантом Хорезмской академии Маъмуна М. Бектурсуновой, ее научным руководителем профессором И. Абдуллаевым, а также ученым Зоологического института Российской академии наук доктором Д. Логуновым”, — говорится в сообщении.
Новый вид обнаружили в восточной части плато Ustyurt Plateau — в районе впадины Барса-Кельмес на территории Каракалпакстана.
Он получил название Karakumosa ustyurtica — производное от плато Устюрт, что указывает на типовую территорию его обнаружения.
“Благодаря этому открытию количество видов рода Karakumosa достигло 19. Результаты исследования опубликованы в авторитетном международном научном журнале Arachnology”, — говорится в сообщении.
Это открытие является важным шагом для зоологической науки Узбекистана, добавили в пресс-службе АН.
0