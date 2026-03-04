https://uz.sputniknews.ru/20260304/uchenye-uzbekistana-i-rossii-obnarujili-v-respublike-novyy-dlya-nauki-vid-pauka-56090941.html

Ученые Узбекистана и России обнаружили в республике новый для науки вид паука

Результаты исследования опубликованы в авторитетном международном научном журнале Arachnology

ТАШКЕНТ, 4 мар — Sputnik. Ученые Узбекистана и России в ходе совместного исследования обнаружили в республике новый для науки вид паука, сообщает пресс-служба Академии наук РУз. Новый вид обнаружили в восточной части плато Ustyurt Plateau — в районе впадины Барса-Кельмес на территории Каракалпакстана.Он получил название Karakumosa ustyurtica — производное от плато Устюрт, что указывает на типовую территорию его обнаружения.Это открытие является важным шагом для зоологической науки Узбекистана, добавили в пресс-службе АН.

