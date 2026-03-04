Узбекистан
Мультимедийный пресс-центр Sputnik Узбекистан является частью международной медиагруппы "Россия сегодня". Пресс-центр оказывает содействие в проведении мероприятий с участием СМИ: пресс-конференций, брифингов, круглых столов, видеомостов.
В МПЦ Sputnik расскажут о Концепции “культурной симпатии” для Большой Евразии
В МПЦ Sputnik расскажут о Концепции “культурной симпатии” для Большой Евразии
Речь также пойдет об укреплении гуманитарных и общественно-культурных связей между Россией и Узбекистаном.
2026-03-04T15:00+0500
2026-03-04T15:08+0500
ТАШКЕНТ, 4 мар — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан 5 марта в 14.00 по ташкентскому времени состоится брифинг руководителя направления дипломатических исследований Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Александра Боброва на тему: "Концепция “культурной симпатии” для Большой Евразии в зеркале актуальных угроз безопасности".Участникам мероприятия представят проект “Культурная симпатия”, направленный на укрепление гуманитарных и общественно-культурных связей между Россией и Узбекистаном.Также речь пойдет о роли культурной дипломатии и “мягкой силы” в формировании доверия и устойчивого диалога на пространстве Большой Евразии на фоне современных вызовов безопасности. К участию приглашаются журналисты. Записаться можно по следующим контактам:+998971907178@alisherakimbaeva.akimbaev@sputniknews.comПродюсер пресс-центра Алишер Акимбаев.
В МПЦ Sputnik расскажут о Концепции “культурной симпатии” для Большой Евразии

15:00 04.03.2026 (обновлено: 15:08 04.03.2026)
Пресс-центр Sputnik Узбекистан
Пресс-центр Sputnik Узбекистан - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.03.2026
© Sputnik / Бахром Хатамов
Подписаться
Речь также пойдет об укреплении гуманитарных и общественно-культурных связей между Россией и Узбекистаном.
ТАШКЕНТ, 4 мар — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан 5 марта в 14.00 по ташкентскому времени состоится брифинг руководителя направления дипломатических исследований Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Александра Боброва на тему: "Концепция “культурной симпатии” для Большой Евразии в зеркале актуальных угроз безопасности".
Участникам мероприятия представят проект “Культурная симпатия”, направленный на укрепление гуманитарных и общественно-культурных связей между Россией и Узбекистаном.
Также речь пойдет о роли культурной дипломатии и “мягкой силы” в формировании доверия и устойчивого диалога на пространстве Большой Евразии на фоне современных вызовов безопасности.
К участию приглашаются журналисты. Записаться можно по следующим контактам:
+998971907178
@alisherakimbaev
a.akimbaev@sputniknews.com
Продюсер пресс-центра Алишер Акимбаев.
