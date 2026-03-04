В МПЦ Sputnik расскажут о Концепции “культурной симпатии” для Большой Евразии
15:00 04.03.2026 (обновлено: 15:08 04.03.2026)
© Sputnik / Бахром ХатамовПресс-центр Sputnik Узбекистан
© Sputnik / Бахром Хатамов
Речь также пойдет об укреплении гуманитарных и общественно-культурных связей между Россией и Узбекистаном.
ТАШКЕНТ, 4 мар — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан 5 марта в 14.00 по ташкентскому времени состоится брифинг руководителя направления дипломатических исследований Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Александра Боброва на тему: "Концепция “культурной симпатии” для Большой Евразии в зеркале актуальных угроз безопасности".
Участникам мероприятия представят проект “Культурная симпатия”, направленный на укрепление гуманитарных и общественно-культурных связей между Россией и Узбекистаном.
Также речь пойдет о роли культурной дипломатии и “мягкой силы” в формировании доверия и устойчивого диалога на пространстве Большой Евразии на фоне современных вызовов безопасности.
