В МПЦ Sputnik расскажут о Концепции “культурной симпатии” для Большой Евразии

Речь также пойдет об укреплении гуманитарных и общественно-культурных связей между Россией и Узбекистаном.

ТАШКЕНТ, 4 мар — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан 5 марта в 14.00 по ташкентскому времени состоится брифинг руководителя направления дипломатических исследований Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Александра Боброва на тему: "Концепция “культурной симпатии” для Большой Евразии в зеркале актуальных угроз безопасности".Участникам мероприятия представят проект “Культурная симпатия”, направленный на укрепление гуманитарных и общественно-культурных связей между Россией и Узбекистаном.Также речь пойдет о роли культурной дипломатии и “мягкой силы” в формировании доверия и устойчивого диалога на пространстве Большой Евразии на фоне современных вызовов безопасности. К участию приглашаются журналисты. Записаться можно по следующим контактам:+998971907178@alisherakimbaeva.akimbaev@sputniknews.comПродюсер пресс-центра Алишер Акимбаев.

