Февральская инфляция в Узбекистане — инфографика

По данным Нацкомстата, инфляция в республике за второй месяц 2026-го достигла 0,6%.

В феврале 2026 года индекс потребительских цен за месяц в Узбекистане составил 100,6%, к декабрю 2025 года — 101,3%, в годовом выражении —107,3%.По данным Национального комитета РУз по статистике, инфляция в республике в феврале замедлилась на 0,1% по отношению к январскому уровню. По сравнению с февралем 2025 года темпы роста на столько же ускорились.Наивысшую месячную инфляцию по регионам зафиксировали в Кашкадарье и Навои — 0,9%. В Бухарской, Джизакской, Сырдарьинской, Сурхандарьинской, Ферганской областях она составила 0,5%, в других регионах — 0,6%.В региональном разрезе самые высокие темпы годовой инфляции отмечены в Ферганской области (7,8%). Минимум зафиксирован в Ташкентской области (6,9%).Наглядно — в инфографике Sputnik Узбекистан.

