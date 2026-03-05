https://uz.sputniknews.ru/20260305/kak-ukrepit-immunitet-vesnoy-56107560.html

Как укрепить иммунитет весной

Как укрепить иммунитет весной

Организм человека, в начале весны, испытывает определенный физиологический стресс. Повысить иммунитет весной можно, помогая организму достаточно доступными и простыми способами

Для поддержания иммунитета весной нужно употреблять продукты с витамином С, а для профилактики ОРВИ и гриппа регулярно проветривать помещения и больше времени проводить на свежем воздухе, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.Для профилактики ОРВИ и гриппа весной Роспотребнадзор перечислил базовые меры, которые помогут снизить риск заражения респираторным заболеванием. Также необходимо постараться исключить общение с людьми, у которых есть признаки заболевания: насморк, кашель, чихание и сократить время пребывания в местах массового скопления народа.В пресс-службе напомнили, что необходимо надевать одноразовую медицинскую маску в местах скопления людей, но не использовать ее повторно.Стрессы и переживания крайне негативно сказываются на иммунной системе и способны еще больше усугубить ее дисбаланс, поэтому старайтесь беречь нервную систему от чрезмерных нагрузок.

