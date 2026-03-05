Как укрепить иммунитет весной
Организм человека в начале весны испытывает определенный физиологический стресс. Повысить иммунитет весной можно достаточно доступными и простыми способами.
Для поддержания иммунитета весной нужно употреблять продукты с витамином С, а для профилактики ОРВИ и гриппа регулярно проветривать помещения и больше времени проводить на свежем воздухе, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.
"Для поддержания иммунитета Роспотребнадзор рекомендует придерживаться здорового образа жизни, включая полноценный сон, физическую активность, сбалансированное питание, употребление продуктов, богатых витамином С", — рассказали в ведомстве.
Для профилактики ОРВИ и гриппа весной Роспотребнадзор перечислил базовые меры, которые помогут снизить риск заражения респираторным заболеванием.
"Мойте руки после посещения любых общественных мест, а также перед приготовлением и приемом пищи, при отсутствии доступа к воде и мылу используйте антисептик для рук на спиртовой основе. Регулярно обрабатывайте телефон антисептическими средствами", — уточнили в пресс-службе.
Также необходимо постараться исключить общение с людьми, у которых есть признаки заболевания: насморк, кашель, чихание и сократить время пребывания в местах массового скопления народа.
"Старайтесь не прикасаться грязными руками к лицу. Регулярно проводите влажную уборку и проветривайте помещения. Больше времени проводите на свежем воздухе, при этом одевайтесь по погоде", — добавили в Роспотребнадзоре.
В пресс-службе напомнили, что необходимо надевать одноразовую медицинскую маску в местах скопления людей, но не использовать ее повторно.
Стрессы и переживания крайне негативно сказываются на иммунной системе и способны еще больше усугубить ее дисбаланс, поэтому старайтесь беречь нервную систему от чрезмерных нагрузок.