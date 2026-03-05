Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Чихуахуа в рюкзаке на ежегодной выставке Pet Expo 2021 в Бангкоке, Таиланд - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2021
Это интересно
Наиболее заметные и полезные новости о здоровье, науке, жизни знаменитостей.
https://uz.sputniknews.ru/20260305/kak-ukrepit-immunitet-vesnoy-56107560.html
Как укрепить иммунитет весной
Как укрепить иммунитет весной
Sputnik Узбекистан
Организм человека, в начале весны, испытывает определенный физиологический стресс. Повысить иммунитет весной можно, помогая организму достаточно доступными и простыми способами
2026-03-05T22:01+0500
2026-03-05T22:01+0500
это интересно
мнение эксперта
здоровье
иммунитет
весна
заболевания
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/1f/35563793_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_f978113f3009d1c427134029ee08244d.jpg
Для поддержания иммунитета весной нужно употреблять продукты с витамином С, а для профилактики ОРВИ и гриппа регулярно проветривать помещения и больше времени проводить на свежем воздухе, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.Для профилактики ОРВИ и гриппа весной Роспотребнадзор перечислил базовые меры, которые помогут снизить риск заражения респираторным заболеванием. Также необходимо постараться исключить общение с людьми, у которых есть признаки заболевания: насморк, кашель, чихание и сократить время пребывания в местах массового скопления народа.В пресс-службе напомнили, что необходимо надевать одноразовую медицинскую маску в местах скопления людей, но не использовать ее повторно.Стрессы и переживания крайне негативно сказываются на иммунной системе и способны еще больше усугубить ее дисбаланс, поэтому старайтесь беречь нервную систему от чрезмерных нагрузок.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/1f/35563793_90:0:570:360_1920x0_80_0_0_a297cd2b95bb18d95944c906ef00bc92.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
весна иммунитет
весна иммунитет

Как укрепить иммунитет весной

22:01 05.03.2026
© Fotolia / Johanna MühlbauerЦитрусовые
Цитрусовые - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.03.2026
© Fotolia / Johanna Mühlbauer
Подписаться
Организм человека в начале весны испытывает определенный физиологический стресс. Повысить иммунитет весной можно достаточно доступными и простыми способами.
Для поддержания иммунитета весной нужно употреблять продукты с витамином С, а для профилактики ОРВИ и гриппа регулярно проветривать помещения и больше времени проводить на свежем воздухе, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.
"Для поддержания иммунитета Роспотребнадзор рекомендует придерживаться здорового образа жизни, включая полноценный сон, физическую активность, сбалансированное питание, употребление продуктов, богатых витамином С", — рассказали в ведомстве.
Для профилактики ОРВИ и гриппа весной Роспотребнадзор перечислил базовые меры, которые помогут снизить риск заражения респираторным заболеванием.
"Мойте руки после посещения любых общественных мест, а также перед приготовлением и приемом пищи, при отсутствии доступа к воде и мылу используйте антисептик для рук на спиртовой основе. Регулярно обрабатывайте телефон антисептическими средствами", — уточнили в пресс-службе.
Также необходимо постараться исключить общение с людьми, у которых есть признаки заболевания: насморк, кашель, чихание и сократить время пребывания в местах массового скопления народа.
"Старайтесь не прикасаться грязными руками к лицу. Регулярно проводите влажную уборку и проветривайте помещения. Больше времени проводите на свежем воздухе, при этом одевайтесь по погоде", — добавили в Роспотребнадзоре.
В пресс-службе напомнили, что необходимо надевать одноразовую медицинскую маску в местах скопления людей, но не использовать ее повторно.
Стрессы и переживания крайне негативно сказываются на иммунной системе и способны еще больше усугубить ее дисбаланс, поэтому старайтесь беречь нервную систему от чрезмерных нагрузок.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0