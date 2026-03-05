Внутри США существуют споры об истинных целях военной операции США и Израиля против Ирана. Внутри США существуют споры об истинных целях военной операции США и Израиля против Ирана.

Одной из целей операции США и Израиля против Ирана было внести раскол между Тегераном и странами региона.

Шанс, что кризис на Ближнем Востоке закончится осознанием неизбежности выхода на договоренности есть, но пока он мизерный.

РФ сделает все для того, чтобы сделать операцию против Ирана невозможной.

Сергей Лавров в связи с операцией США и Израиля в отношении Ирана и его ответными ударами предложил ввести на Ближнем Востоке полный мораторий на атаки, ведущие к жертвам среди мирного населения и разрушению гражданской инфраструктуры.

Предложил принять в Совете безопасности ООН резолюцию, призывающую как можно скорее закончить конфликт на ближнем востоке вокруг Ирана.

Россия солидарна со всеми странами Залива, которые страдают от военного конфликта США и Израиля против Ирана, и призывает выступить общим фронтом против войны.

Россия выступает против страданий стран Персидского залива.

Запад действует на Ближнем Востоке по принципу "натравливай и властвуй".

Действия Ирана осуждаются, при этом атаки США полностью игнорируются.

США хотят добить иранский режим, который, по их мнению, не имеет права на существование.