Лавров: НАТО сейчас втягивается в войну против Ирана
14:46 05.03.2026 (обновлено: 14:47 05.03.2026)
© Sputnik / Игорь ЕгоровГлава МИД РФ С. Лавров
© Sputnik / Игорь Егоров
Подписаться
Глава российского внешнеполитического ведомства сделал ряд заявлений в ходе посольского круглого стола по тематике урегулирования ситуации вокруг Украины.
ТАШКЕНТ, 5 мар — Sputnik. НАТО сейчас втягивается в войну против Ирана, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе посольского круглого стола по тематике урегулирования ситуации вокруг Украины.
"На Украине так было, сейчас происходит на Ближнем Востоке. Показательно, что НАТО, как она втягивается в украинские дела уже давно, она сейчас втягивается в войну, которую развязали США и Израиль против Ирана", — сказал он.
Другие заявления главы МИД РФ
Внутри США существуют споры об истинных целях военной операции США и Израиля против Ирана.
Одной из целей операции США и Израиля против Ирана было внести раскол между Тегераном и странами региона.
Шанс, что кризис на Ближнем Востоке закончится осознанием неизбежности выхода на договоренности есть, но пока он мизерный.
РФ сделает все для того, чтобы сделать операцию против Ирана невозможной.
Сергей Лавров в связи с операцией США и Израиля в отношении Ирана и его ответными ударами предложил ввести на Ближнем Востоке полный мораторий на атаки, ведущие к жертвам среди мирного населения и разрушению гражданской инфраструктуры.
Предложил принять в Совете безопасности ООН резолюцию, призывающую как можно скорее закончить конфликт на ближнем востоке вокруг Ирана.
Россия солидарна со всеми странами Залива, которые страдают от военного конфликта США и Израиля против Ирана, и призывает выступить общим фронтом против войны.
Россия выступает против страданий стран Персидского залива.
Запад действует на Ближнем Востоке по принципу "натравливай и властвуй".
Действия Ирана осуждаются, при этом атаки США полностью игнорируются.
США хотят добить иранский режим, который, по их мнению, не имеет права на существование.
Текущий кризис на Ближнем Востоке чреват колоссальными последствиями для всего мира и экономики.
Урегулирование ситуации вокруг Украины
Россия остается верна договоренностям, достигнутым на Аляске, и надеется, что США тоже никто с этого пути не собьет, несмотря на старания европейцев.
Россия видит в договоренностях с США, достигнутых в Анкоридже, точку отсчета на переговорах по украинскому урегулированию.
Атмосфера на переговорах между Россией и США в Анкоридже была позитивная, но дух Анкориджа испаряется.
Россия сейчас не видит оснований подозревать, что переговоры по украинскому урегулированию с участием США являются ширмой.
Мы профессионально относимся к переговорам по Украине, избегаем слива информации, которая вводит в заблуждение.
Обучающие украинских хакеров западные специалисты, по данным России, по-прежнему находятся на Украине и продолжают преступную деятельность.
Украинские террористы активно вовлечены в сферу информационной безопасности, занимаясь кибертерроризмом.
Одной из главных целей СВО остается устранение угрозы безопасности России, исходящей с территории Украины.
Украинский след даже не пытаются скрыть в атаке на российский газовоз "Арктик Метагаз", который следовал абсолютно легально по своему курсу.
Глава МИД РФ заявил о планах Украины подорвать газопроводы "Голубой поток" и "Турецкий поток".
Запад хотел развала России руками украинского режима.
ЕС переплюнул НАТО по риторике и не менее настойчив в милитаризации.
Подход Запада к Украине "с нами или с Россией" не изменился.