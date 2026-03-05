https://uz.sputniknews.ru/20260305/mid-ruz-soobschil-skolko-sootechestvennikov-vozvratili-na-rodinu-iz-stran-blijnego-vostoka-56115796.html

МИД РУз сообщил, сколько соотечественников возвратили на родину из стран Ближнего Востока

МИД РУз сообщил, сколько соотечественников возвратили на родину из стран Ближнего Востока

Меры по возвращению узбекистанцев на Родину реализуют системно и поэтапно. В настоящее время эвакуацию осуществляют преимущественно из стран, воздушное пространство которых остается открытым для гражданской авиации

ТАШКЕНТ, 5 мар — Sputnik. На сегодняшний день из стран Ближнего Востока возвращены на Родину свыше 9 360 узбекистанцев, сообщает пресс-служба МИД республики.Уточняется, что:По мере открытия воздушного пространства в других странах региона данные мероприятия будут оперативно организовываться и продолжаться, добавили в пресс-службе внешнеполитического ведомства РУз.Граждан Узбекистана призвали сохранять спокойствие, не поддаваться панике и действовать взвешенно.“Просим строго соблюдать внутренние правила и требования страны пребывания, а также руководствоваться исключительно официальной информацией, распространяемой государственными органами и дипломатическими представительствами Республики Узбекистан”, — говорится в сообщении.

