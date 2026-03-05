https://uz.sputniknews.ru/20260305/mid-ruz-soobschil-skolko-sootechestvennikov-vozvratili-na-rodinu-iz-stran-blijnego-vostoka-56115796.html
МИД РУз сообщил, сколько соотечественников возвратили на родину из стран Ближнего Востока
МИД РУз сообщил, сколько соотечественников возвратили на родину из стран Ближнего Востока
Sputnik Узбекистан
Меры по возвращению узбекистанцев на Родину реализуют системно и поэтапно. В настоящее время эвакуацию осуществляют преимущественно из стран, воздушное пространство которых остается открытым для гражданской авиации
2026-03-05T13:53+0500
2026-03-05T13:53+0500
2026-03-05T13:53+0500
общество
мид узбекистана
эвакуация
узбекистанцы
страны
ближний восток
оман
бахрейн
иран
оаэ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/09/0b/38780764_12:56:668:425_1920x0_80_0_0_1c3c60e60b4079c3f56b01571ac38560.jpg
ТАШКЕНТ, 5 мар — Sputnik. На сегодняшний день из стран Ближнего Востока возвращены на Родину свыше 9 360 узбекистанцев, сообщает пресс-служба МИД республики.Уточняется, что:По мере открытия воздушного пространства в других странах региона данные мероприятия будут оперативно организовываться и продолжаться, добавили в пресс-службе внешнеполитического ведомства РУз.Граждан Узбекистана призвали сохранять спокойствие, не поддаваться панике и действовать взвешенно.“Просим строго соблюдать внутренние правила и требования страны пребывания, а также руководствоваться исключительно официальной информацией, распространяемой государственными органами и дипломатическими представительствами Республики Узбекистан”, — говорится в сообщении.
страны
ближний восток
оман
бахрейн
оаэ
саудовская аравия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/09/0b/38780764_38:0:642:453_1920x0_80_0_0_c056bdbe15a0d50e522eae0c5d9ea28c.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
узбекистанцы эвакуация страны ближний восток
узбекистанцы эвакуация страны ближний восток
МИД РУз сообщил, сколько соотечественников возвратили на родину из стран Ближнего Востока
Меры по возвращению узбекистанцев на родину реализуют системно и поэтапно. В настоящее время эвакуацию осуществляют преимущественно из стран, воздушное пространство которых остается открытым для гражданской авиации.
ТАШКЕНТ, 5 мар — Sputnik.
На сегодняшний день из стран Ближнего Востока возвращены на Родину свыше 9 360 узбекистанцев, сообщает
пресс-служба МИД республики.
“В период с 1 марта по состоянию на 10.00 5 марта в Узбекистан эвакуирован 9 361 соотечественник”, — говорится в сообщении.
из Саудовской Аравии регулярными и дополнительными чартерными рейсами в Узбекистан возвратили 8 114 граждан республики;
из Объединенных Арабских Эмиратов — 1 192 гражданина;
“Меры по возвращению наших соотечественников на Родину реализуются на системной и поэтапной основе. При этом эвакуация в настоящее время осуществляется преимущественно из стран, воздушное пространство которых остается открытым для гражданской авиации”, — говорится в сообщении.
По мере открытия воздушного пространства в других странах региона данные мероприятия будут оперативно организовываться и продолжаться, добавили в пресс-службе внешнеполитического ведомства РУз.
Граждан Узбекистана призвали сохранять спокойствие, не поддаваться панике и действовать взвешенно.
“Просим строго соблюдать внутренние правила и требования страны пребывания, а также руководствоваться исключительно официальной информацией, распространяемой государственными органами и дипломатическими представительствами Республики Узбекистан”, — говорится в сообщении.