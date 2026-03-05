https://uz.sputniknews.ru/20260305/ministr-inostrannyx-del-uzbekistana-sozvonilsya-s-azerbaydjanskim-kollegoy-56119851.html
Министр иностранных дел Узбекистана созвонился с азербайджанским коллегой
Министр иностранных дел Узбекистана созвонился с азербайджанским коллегой
Ранее с территории Ирана по Нахичевани были осуществлены атаки дронов, есть пострадавшие
ТАШКЕНТ, 5 мар — Sputnik. Глава МИД Узбекистана Бахтиёр Саидов поговорил по телефону с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.Собеседники выразили серьезную обеспокоенность в связи с данными атаками, подчеркнули неприемлемость действий, идущих вразрез с принципами международного права и нарушающих суверенитет и территориальную целостность другого государства.С территории Ирана по Нахичевани были осуществлены атаки дронов. Баку утверждает, что днем в четверг один дрон упал на здание терминала аэропорта в Нахичевани,после чего в аэропорту вспыхнул сильный пожар, другой — возле школы в селе Шекерабад. Пострадали четыре человека.Минобороны Азербайджана заявило, что Баку ответит Тегерану после падения иранского беспилотника в Нахичевани.Азербайджан осуждает инцидент с падением иранского дрона в аэропорту Нахичевани и оставляет за собой право на ответные действия, сообщили в пресс-службе азербайджанского МИД.В субботу Соединенные Штаты и Израиль начали операцию против ИРИ. В Тель-Авиве заявили, что ее цель — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. США пригрозили уничтожить иранский флот, оборонную промышленность и призвали граждан страны свергнуть режим.Иран в ответ наносит удары по израильской территории, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке.
ТАШКЕНТ, 5 мар — Sputnik.
Глава МИД Узбекистана Бахтиёр Саидов поговорил по телефону с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым. Об этом он сообщил
в своем Telegram-канале.
“В ходе беседы азербайджанский коллега подробно проинформировал о произошедшем инциденте, связанном с атакой беспилотных летательных аппаратов на Нахичеванскую Автономную Республику Азербайджанской Республики, в результате которой пострадали гражданские лица и был нанесен ущерб гражданской инфраструктуре”, — говорится в сообщении.
Собеседники выразили серьезную обеспокоенность в связи с данными атаками, подчеркнули неприемлемость действий, идущих вразрез с принципами международного права и нарушающих суверенитет и территориальную целостность другого государства.
С территории Ирана по Нахичевани были осуществлены атаки дронов. Баку утверждает, что днем в четверг один дрон упал на здание терминала аэропорта в Нахичевани,после чего в аэропорту вспыхнул сильный пожар, другой — возле школы в селе Шекерабад. Пострадали четыре человека.
Минобороны Азербайджана заявило, что Баку ответит Тегерану после падения иранского беспилотника в Нахичевани.
Азербайджан осуждает инцидент с падением иранского дрона в аэропорту Нахичевани и оставляет за собой право на ответные действия, сообщили в пресс-службе азербайджанского МИД.
В субботу Соединенные Штаты и Израиль начали операцию против ИРИ. В Тель-Авиве заявили, что ее цель — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. США пригрозили уничтожить иранский флот, оборонную промышленность и призвали граждан страны свергнуть режим.
Иран в ответ наносит удары по израильской территории, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке.