Министр иностранных дел Узбекистана созвонился с азербайджанским коллегой

Ранее с территории Ирана по Нахичевани были осуществлены атаки дронов, есть пострадавшие

ТАШКЕНТ, 5 мар — Sputnik. Глава МИД Узбекистана Бахтиёр Саидов поговорил по телефону с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.Собеседники выразили серьезную обеспокоенность в связи с данными атаками, подчеркнули неприемлемость действий, идущих вразрез с принципами международного права и нарушающих суверенитет и территориальную целостность другого государства.С территории Ирана по Нахичевани были осуществлены атаки дронов. Баку утверждает, что днем в четверг один дрон упал на здание терминала аэропорта в Нахичевани,после чего в аэропорту вспыхнул сильный пожар, другой — возле школы в селе Шекерабад. Пострадали четыре человека.Минобороны Азербайджана заявило, что Баку ответит Тегерану после падения иранского беспилотника в Нахичевани.Азербайджан осуждает инцидент с падением иранского дрона в аэропорту Нахичевани и оставляет за собой право на ответные действия, сообщили в пресс-службе азербайджанского МИД.В субботу Соединенные Штаты и Израиль начали операцию против ИРИ. В Тель-Авиве заявили, что ее цель — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. США пригрозили уничтожить иранский флот, оборонную промышленность и призвали граждан страны свергнуть режим.Иран в ответ наносит удары по израильской территории, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке.

