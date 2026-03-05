https://uz.sputniknews.ru/20260305/premer-ministr-belarusi-vstretilsya-s-delegatsiey-delovyx-krugov-uzbekistana-56118536.html

Премьер-министр Беларуси встретился с делегацией деловых кругов Узбекистана — подробности

Визит узбекских предпринимателей организован во исполнение договоренностей, достигнутых в ходе официального визита премьера Беларуси в Узбекистан в феврале 2026 года, и по поручению премьер-министра РУз Абдуллы Арипова

ТАШКЕНТ, 5 мар — Sputnik. Премьер-министр Беларуси Александр Турчин встретился с делегацией деловых кругов Узбекистана, сообщает пресс-служба ТПП РУз.Делегацию, в составе которой предприниматели, работающие в сфере животноводства, строительства и дизайна, возглавляет председатель Торгово-промышленной палаты РУз Даврон Вахабов.Цели визита:Визит узбекских предпринимателей организован во исполнение договоренностей, достигнутых в ходе официального визита премьера Беларуси в Узбекистан в феврале 2026 года, и по поручению премьер-министра РУз Абдуллы Арипова.Председатель Торгово-промышленной палаты Узбекистана Даврон Вахабов рассказал о планах по кооперации с Беларусью, сообщает БелТА.Первая поездка делегации деловых кругов Узбекистана была в Витебскую область. Вахабов отметил очень большой потенциал для сотрудничества с этим регионом. По его словам, для узбекских предпринимателей, которые занимаются животноводством, кооперация с Беларусью будет выгодной. Планы по кооперации планируют реализовать в кратчайшие сроки.Также делегация деловых кругов Узбекистана посетила Сморгонь, где их соотечественник реализует ряд инвестпроектов, в числе которых гостиница. Также в планах запуск в 2027 году проекта по производству пряжи, которая востребована в Беларуси. Кроме того, прошли переговоры в Белорусской торгово-промышленной палате с участием замминистра сельского хозяйства и продовольствия Игоря Дорофейчика, председателя концерна "Беллегпром" Надежды Лазаревич и председателя комитета экономики Мингорисполкома Александра Евсеева.Узбекская делегация побывала и на заводе "Камволь", найдены общие интересы и намечены планы по сотрудничеству.

