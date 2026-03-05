https://uz.sputniknews.ru/20260305/premer-ministr-belarusi-vstretilsya-s-delegatsiey-delovyx-krugov-uzbekistana-56118536.html
Премьер-министр Беларуси встретился с делегацией деловых кругов Узбекистана — подробности
Премьер-министр Беларуси встретился с делегацией деловых кругов Узбекистана — подробности
Sputnik Узбекистан
Визит узбекских предпринимателей организован во исполнение договоренностей, достигнутых в ходе официального визита премьера Беларуси в Узбекистан в феврале 2026 года, и по поручению премьер-министра РУз Абдуллы Арипова
2026-03-05T17:30+0500
2026-03-05T17:30+0500
2026-03-05T17:37+0500
узбекистан
делегация
беларусь
премьер-министр
переговоры
сотрудничество
тпп
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/03/05/56116607_0:2:800:452_1920x0_80_0_0_35a58d533e3053050670960ffa1d7d45.jpg
ТАШКЕНТ, 5 мар — Sputnik. Премьер-министр Беларуси Александр Турчин встретился с делегацией деловых кругов Узбекистана, сообщает пресс-служба ТПП РУз.Делегацию, в составе которой предприниматели, работающие в сфере животноводства, строительства и дизайна, возглавляет председатель Торгово-промышленной палаты РУз Даврон Вахабов.Цели визита:Визит узбекских предпринимателей организован во исполнение договоренностей, достигнутых в ходе официального визита премьера Беларуси в Узбекистан в феврале 2026 года, и по поручению премьер-министра РУз Абдуллы Арипова.Председатель Торгово-промышленной палаты Узбекистана Даврон Вахабов рассказал о планах по кооперации с Беларусью, сообщает БелТА.Первая поездка делегации деловых кругов Узбекистана была в Витебскую область. Вахабов отметил очень большой потенциал для сотрудничества с этим регионом. По его словам, для узбекских предпринимателей, которые занимаются животноводством, кооперация с Беларусью будет выгодной. Планы по кооперации планируют реализовать в кратчайшие сроки.Также делегация деловых кругов Узбекистана посетила Сморгонь, где их соотечественник реализует ряд инвестпроектов, в числе которых гостиница. Также в планах запуск в 2027 году проекта по производству пряжи, которая востребована в Беларуси. Кроме того, прошли переговоры в Белорусской торгово-промышленной палате с участием замминистра сельского хозяйства и продовольствия Игоря Дорофейчика, председателя концерна "Беллегпром" Надежды Лазаревич и председателя комитета экономики Мингорисполкома Александра Евсеева.Узбекская делегация побывала и на заводе "Камволь", найдены общие интересы и намечены планы по сотрудничеству.
узбекистан
беларусь
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/03/05/56116607_98:0:703:454_1920x0_80_0_0_075e132895734649674cb62c3a277440.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
премьер-министр беларусь встреча делегация узбекистан
премьер-министр беларусь встреча делегация узбекистан
Премьер-министр Беларуси встретился с делегацией деловых кругов Узбекистана — подробности
17:30 05.03.2026 (обновлено: 17:37 05.03.2026)
Визит узбекских предпринимателей организован во исполнение договоренностей, достигнутых в ходе официального визита премьера Беларуси в Узбекистан в феврале 2026 года, и по поручению премьер-министра РУз Абдуллы Арипова.
ТАШКЕНТ, 5 мар — Sputnik.
Премьер-министр Беларуси Александр Турчин встретился с делегацией деловых кругов Узбекистана, сообщает
пресс-служба ТПП РУз.
Делегацию, в составе которой предприниматели, работающие в сфере животноводства, строительства и дизайна, возглавляет председатель Торгово-промышленной палаты РУз Даврон Вахабов.
открытие в Минске торгового дома Узбекистана и ресторана узбекской кухни;
создание в Беларуси узбекских сельхозпредприятий и другие проекты.
Визит узбекских предпринимателей организован во исполнение договоренностей, достигнутых в ходе официального визита премьера Беларуси в Узбекистан в феврале 2026 года, и по поручению премьер-министра РУз Абдуллы Арипова.
Председатель Торгово-промышленной палаты Узбекистана Даврон Вахабов рассказал о планах по кооперации с Беларусью, сообщает
БелТА.
Первая поездка делегации деловых кругов Узбекистана была в Витебскую область. Вахабов отметил очень большой потенциал для сотрудничества с этим регионом. По его словам, для узбекских предпринимателей, которые занимаются животноводством, кооперация с Беларусью будет выгодной. Планы по кооперации планируют реализовать в кратчайшие сроки.
Также делегация деловых кругов Узбекистана посетила Сморгонь, где их соотечественник реализует ряд инвестпроектов, в числе которых гостиница. Также в планах запуск в 2027 году проекта по производству пряжи, которая востребована в Беларуси.
Кроме того, прошли переговоры в Белорусской торгово-промышленной палате с участием замминистра сельского хозяйства и продовольствия Игоря Дорофейчика, председателя концерна "Беллегпром" Надежды Лазаревич и председателя комитета экономики Мингорисполкома Александра Евсеева.
Узбекская делегация побывала и на заводе "Камволь", найдены общие интересы и намечены планы по сотрудничеству.