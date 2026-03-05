https://uz.sputniknews.ru/20260305/suxoputnaya-operatsiya-armii-ssha-v-irane-byt-ili-ne-byt-56110956.html

Сухопутная операция армии США в Иране: быть или не быть

Многие ближневосточные и европейские союзники США откровенно разочарованы развитием ближневосточного конфликта

Безуспешность воздушных операций Пентагона и эффективность ракетных ударов КСИР подталкивают американского президента Дональда Трампа к началу сухопутной операции на территории Ирана. С привлечением курдских вооруженных формирований, которые ранее заслужили у США репутацию самых незаменимых "повстанцев"."Эпическая ярость" Пентагона только за первые сутки сожгла ресурсов на $779 млн. С учетом интегрированной операции ЦАХАЛ "Львиный рык", антииранская агрессия обходится американцам и израильтянам очень дорого — до $10 млрд за пять дней (с 28 февраля). Арсеналы стремительно пустеют, стратегические цели не достигнуты, воздушные операции "увязли" на огромной территории Ирана (более 1,6 млн кв. км). В странах Персидского залива горят американские военные базы и посольства. Блокирован поток углеводородов через Ормузский пролив. Многие ближневосточные и европейские союзники США откровенно разочарованы.Оперативная обстановка на ТВД и внешнеполитические издержки диктуют Вашингтону отчаянные решения. Трамп не исключает сухопутной операции против Ирана с привлечением региональных прокси-формирований. Американские войска "во втором эшелоне" могут (надеются) занимать и контролировать стратегические объекты – порты, ядерные реакторы, нефтедобывающие предприятия.Вашингтон способен объявить военную интервенцию "оказанием помощи восставшим против антинародного режима".Спецназ израильской разведки Моссад 3 марта уже провел "ограниченную наземную операцию на территории Ирана".Американские авиаудары по пограничным постам в западном Иране неслучайны. Газета The Wall Street Journal сообщила, что Трамп уже обсудил с представителями иракских курдов возможность их участия в наземном вторжении в Иран, если армии США не удастся достигнуть поставленных целей. Могут быть привлечены белуджские формирования, действующие в провинциях Систан и Белуджистан. Через Иракский Курдистан (где осталась военная база США) "повстанцы" получат оружие, деньги, обещание государственности.Важно объективно оценить опасность американской "мобилизации".На северо-западе Ирана проживает более 10 млн курдов. По данным CNN, сотрудники ЦРУ уже вооружают курдов для организации "народного восстания" в Иране. Идея состоит в том "чтобы курдские вооруженные отряды противостояли иранским силам безопасности, сдерживали их, и тогда безоружные иранцы свободно выйдут на улицы крупных городов". Администрация США провела переговоры с иранскими оппозиционными группами.Пора впадать в отчаяниеГладко было на бумаге. Госдепартамент США предписал американским гражданам немедленно уехать из 15 стран Ближнего Востока и с острова Кипр. Потому что иранские гиперзвуковые ракеты "Фаттах-2" (скорость до 15 Махов) слишком эффективны, перехватить их невозможно. Уничтожение двух американских систем ПРО THAAD неслучайно. КСИР ударил по эсминцу ВМС США, который находился в Индийском океане в 650 км от побережья Ирана.В Пентагоне изначально не гарантировали успех операции. Израильская разведка подсчитала, что интенсивный обмен ударами исчерпает запасы зенитных ракет антииранской коалиции за неделю. Союзные Вашингтону арабские страны предупреждали: после начала военных действий может потребоваться ввод американских войск в Иран, и операция затянется. Никто не прогнозировал высочайшую эффективность ответных ударов по военным объектам Израиля и США в радиусе 1 800 км от Тегерана. Это очевидная катастрофа, которую Вашингтон пока отрицает. Иран методично "выносит" инфраструктуру противника и не позволяет США выйти из войны без потери лица.Некоторые западные эксперты злословят, будто Россия и Китай по разным причинам не помогают Ирану. Подобные оценки необъективны. Иранское воздушное пространство прикрывают не только наземные средства ПВО. В небе над Тегераном — истребители МиГ-29 и штурмовики Як-130 российского производства, вооруженные ракетами "воздух-воздух" Р-37. Российский военный эксперт, генерал-майор авиации Владимир Попов считает, что в этой войне "у Ирана будет все". Китай воспользуется возможностью испытать на "иранском полигоне" свои новейшие ракеты, бомбы и системы обнаружения противника.Газета The New York Times 3 марта показала спутниковые снимки, и прокомментировала: Иран уничтожает военные базы США на Ближнем Востоке — в Бахрейне, Катаре, Кувейте, Саудовской Аравии, ОАЭ. Известный американский военный аналитик Дуглас Макгрегор констатировал: "Все американские базы на Ближнем Востоке разрушены благодаря РФ и КНР". Китай и Россия предоставляют Тегерану спутниковую разведывательную информацию, поэтому Иран чувствует себя все более уверенно.Как и подобает государству, занимающему 16 место в мировом рейтинге военной мощи – выше Испании, Египта, Польши, Саудовской Аравии. Восьмое место в мире по количеству действующих военнослужащих — 610 тыс. человек и многомиллионный мобилизационный резерв.Иран не то государство, которому можно ставить ультиматумы. Заявлять: каждый новый лидер Ирана станет "безоговорочной целью для ликвидации". Сегодня издание The American Conservative вполне объективно переименовало операцию США в "Эпическое фиаско".Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram.

