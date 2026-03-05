https://uz.sputniknews.ru/20260305/svo-rossiyskie-boytsy-osvobodili-yarovuyu-v-dnr-56117727.html
СВО: российские бойцы освободили Яровую в ДНР
Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря подразделениям "Западной" группировки войск.
ТАШКЕНТ, 5 мар — Sputnik. Российская армия освободила Яровую в ДНР, сообщает Минобороны РФ. Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря подразделениям "Западной" группировки войск."Подразделения группировки войск "Запад" в результате решительных действий освободили населенный пункт Яровая Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке российского военного ведомства.
15:04 05.03.2026 (обновлено: 16:01 05.03.2026)
ТАШКЕНТ, 5 мар — Sputnik.
Российская армия освободила Яровую в ДНР, сообщает
Минобороны РФ.
Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря подразделениям "Западной" группировки войск.
"Подразделения группировки войск "Запад" в результате решительных действий освободили населенный пункт Яровая Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке российского военного ведомства.