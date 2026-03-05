В Самарканде проходит форум ректоров Узбекистана и Венгрии

https://uz.sputniknews.ru/20260305/v-samarkande-proxodit-forum-rektorov-uzbekistana-i-vengrii-56121658.html

Руководители вузов двух стран обсуждают развитие высшего образования в цифровую эпоху, внедрение искусственного интеллекта и поиск новых моделей для университетов, способных конкурировать на глобальном уровне

САМАРКАНД, 5 мар — Sputnik. Самарканд вновь стал площадкой для международного диалога в сфере образования. В Международном университете туризма и культурного наследия "Шелковый путь" проходит третий форум ректоров Узбекистана и Венгрии, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан. Руководители вузов двух стран обсуждают развитие высшего образования в цифровую эпоху, внедрение искусственного интеллекта и поиск новых моделей для университетов, способных конкурировать на глобальном уровне.В работе форума участвуют министр высшего образования, науки и инноваций Узбекистана Конгратбай Шарипов, президент Конференции ректоров Венгрии Бела Меркели, ректор Университета Обуды Левенте Ковач, а также руководители ведущих вузов и представители образовательной сферы двух стран.Открывая мероприятие, эксперты отметили, что сотрудничество Узбекистана и Венгрии в области образования и науки активно развивается уже несколько лет. Основой для этого стало межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере образования, науки и культуры, подписанное в 2017 году. С тех пор взаимодействие между университетами заметно расширилось.Сегодня более 50 вузов Узбекистана сотрудничают с более чем 30 университетами и научно-образовательными организациями Венгрии. Между ними действует около ста соглашений о партнерстве. Кроме того, ученые и молодые исследователи работают над совместными стартап-проектами. Сейчас их уже 17 — они связаны с информационными технологиями, искусственным интеллектом, альтернативной энергетикой, пищевой промышленностью, строительными материалами и экологией.В рамках текущей встречи стороны обсуждают внедрение технологий ИИ в учебный процесс, развитие инновационных образовательных программ, расширение научных исследований и создание совместных лабораторий.Особое внимание уделяют сотрудничеству университетов с промышленностью и внедрению научных разработок в производство.Программа форума включает пленарное заседание и несколько тематических сессий, в рамках которых ректоры и эксперты делятся опытом, рассказывают о современных подходах к обучению, поддержке инноваций и стартапов, а также о том, как вовлекать молодежь в научную деятельность.Ожидают, что по итогам форума университеты Узбекистана и Венгрии подпишут более 20 новых соглашений о сотрудничестве. Они будут направлены на развитие совместных образовательных программ и научных исследований в таких областях, как сельское хозяйство, инженерия, информационные технологии, искусственный интеллект, энергетика, медицина и педагогика.Помимо участия в форуме венгерская делегация посетит ряд образовательных и научных площадок. В программе — поездки по Самаркандской и Джизакской областям, знакомство с деятельностью технопарка в Джизаке, а также визиты в несколько местных вузов.

