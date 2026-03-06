https://uz.sputniknews.ru/20260306/kulturnaya-simpatiya-ca-klyuch-region-bezopasnost-56132573.html
"Культурная симпатия": почему ЦА становится ключом к региональной безопасности
"Культурная симпатия": почему ЦА становится ключом к региональной безопасности
12:43 06.03.2026 (обновлено: 14:06 06.03.2026)
ТАШКЕНТ, 6 мар — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан состоялся брифинг руководителя направления дипломатических исследований Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Александра Боброва на тему: "Концепция "культурной симпатии" для Большой Евразии в зеркале актуальных угроз безопасности".
Эксперт отметил, что формирование пространства Большой Евразии сегодня сопровождается созданием собственного контура безопасности, который развивается независимо от западных институтов. По его словам, именно устойчивость и стабильность в Центральной Азии во многом определяют будущее всего континента, а также успешную реализацию новых транспортных и экономических коридоров.
Особую роль в этих процессах, подчеркнул Александр Бобров, играет Узбекистан.
"Сегодня Узбекистан можно назвать сердцем новой евразийской безопасности. Стабильность региона становится одним из ключевых факторов, от которого зависит развитие интеграционных проектов на всем евразийском пространстве", — отметил эксперт.
Говоря о глобальных трансформациях международных отношений, Бобров подчеркнул, что страны Евразии представляют собой так называемое "мировое большинство".
"Мы — мировое большинство, потому что у нас проживает большая часть населения планеты и мы обладаем практически всей таблицей Менделеева. Пришло время, чтобы многополярный мир отвечал именно нашим интересам", — заявил он.
Отдельное внимание уделено новой гуманитарной концепции — "культурной симпатии", которая, по словам эксперта, может стать альтернативой традиционной западной модели "мягкой силы". Бобров отметил, что многие западные инструменты культурного влияния сегодня все меньше работают в евразийском пространстве. В качестве альтернативы в ИСИП РУДН развивается концепция "культурной симпатии", основанная на принципе "улицы с двусторонним движением". Речь идет не о продвижении односторонней культурной повестки, а о поиске общих точек соприкосновения в прошлом, настоящем и будущем, где ключевую роль играет уважение к национальному суверенитету, исторической памяти и культурной идентичности партнеров.
Такой подход, по словам эксперта, особенно актуален для взаимодействия России и Узбекистана. В рамках развития данной концепции уже начато сотрудничество между ИСИП РУДН и Центром новейшей истории Узбекистана. В перспективе планируется расширение взаимодействия и масштабирование гуманитарных и научных проектов, в том числе с Университетом мировой экономики и дипломатии (УМЭД) в Ташкенте.