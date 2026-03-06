https://uz.sputniknews.ru/20260306/kulturnaya-simpatiya-ca-klyuch-region-bezopasnost-56132573.html

"Культурная симпатия": почему ЦА становится ключом к региональной безопасности

"Культурная симпатия": почему ЦА становится ключом к региональной безопасности

Пространство Большой Евразии формируется с созданием собственного контура безопасности, который развивается независимо от западных институтов.

2026-03-06

2026-03-06T12:43+0500

2026-03-06T14:06+0500

ТАШКЕНТ, 6 мар — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан состоялся брифинг руководителя направления дипломатических исследований Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Александра Боброва на тему: "Концепция "культурной симпатии" для Большой Евразии в зеркале актуальных угроз безопасности". Эксперт отметил, что формирование пространства Большой Евразии сегодня сопровождается созданием собственного контура безопасности, который развивается независимо от западных институтов. По его словам, именно устойчивость и стабильность в Центральной Азии во многом определяют будущее всего континента, а также успешную реализацию новых транспортных и экономических коридоров.Особую роль в этих процессах, подчеркнул Александр Бобров, играет Узбекистан. Говоря о глобальных трансформациях международных отношений, Бобров подчеркнул, что страны Евразии представляют собой так называемое "мировое большинство". Отдельное внимание уделено новой гуманитарной концепции — "культурной симпатии", которая, по словам эксперта, может стать альтернативой традиционной западной модели "мягкой силы". Бобров отметил, что многие западные инструменты культурного влияния сегодня все меньше работают в евразийском пространстве. В качестве альтернативы в ИСИП РУДН развивается концепция "культурной симпатии", основанная на принципе "улицы с двусторонним движением". Речь идет не о продвижении односторонней культурной повестки, а о поиске общих точек соприкосновения в прошлом, настоящем и будущем, где ключевую роль играет уважение к национальному суверенитету, исторической памяти и культурной идентичности партнеров. Такой подход, по словам эксперта, особенно актуален для взаимодействия России и Узбекистана. В рамках развития данной концепции уже начато сотрудничество между ИСИП РУДН и Центром новейшей истории Узбекистана. В перспективе планируется расширение взаимодействия и масштабирование гуманитарных и научных проектов, в том числе с Университетом мировой экономики и дипломатии (УМЭД) в Ташкенте.

