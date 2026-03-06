Шавкат Мирзиёев и Ильхам Алиев поговорили по телефону — детали

https://uz.sputniknews.ru/20260306/shavkat-mirziyoyev-ilham-aliyev-razgovor-telefon-detali-56130573.html

ТАШКЕНТ, 6 мар — Sputnik. Шавкат Мирзиёев и Ильхам Алиев провели телефонный разговор, сообщает пресс-служба президента РУз. Ранее Азербайджан заявил об атаке иранских БПЛА на аэропорт в Нахичевани. По сообщениям СМИ, пострадали два человека. Иран же отрицает запуск дронов в сторону Азербайджана.Шавкат Мирзиёев решительно осудил атаки беспилотников по территории Азербайджана, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.Главы двух стран серьезно обеспокоены резкой эскалацией конфликта на Ближнем Востоке, так как напряженность уже привела к многочисленным жертвам среди мирного населения.В ходе беседы лидеры Узбекистана и Азербайджана отметили, что наблюдаемые события противоречат общечеловеческим ценностям, международным нормам и принципам территориальной целостности государств, особенно во время священного месяца Рамазан. Шавкат Мирзиёев выразил признательность Ильхаму Алиеву за оказываемые усилия для безопасной эвакуации узбекистанцев через территорию Азербайджана, а Ильхам Алиев особо поблагодарил Шавката Мирзиёева за поддержку в непростое время и дружеский разговор.

