Что в Ташкенте можно купить по цене одной розы
Sputnik Узбекистан
В преддверии 8 марта мы подсчитали, сколько продуктов можно приобрести по цене одной розы.
2026-03-06T13:27+0500
инфографика
общество
узбекистан
8 марта
международный женский день 8 марта
розы
цветы
подарок
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/03/04/56096725_0:1:1280:721_1920x0_80_0_0_cb28d992c4d0bbeae9b1bd69b4ac28a9.png
Традиционно в Международный женский день дарят цветы. Однако сейчас их стоимость значительно выше обычной. Чем ближе к празднику, тем дороже букеты.Корреспондент Sputnik Узбекистан прошелся по цветочным магазинам Ташкента, чтобы сопоставить цену одного цветка со стоимостью некоторых продуктов.Средняя цена одной голландской розы в столице составляет около 73 тыс. сумов.При этом роза того же сорта, выращенная в Узбекистане, обойдется в 45–50 тыс. сумов за штуку.Монобукет из 25 роз стоит примерно 1 млн 800 тыс. сумов.Некоторые цветочные магазины принимают заказы на голландские розы от 25 штук, при этом при предварительном заказе стоимость букета может быть ниже.Подробнее — в нашей инфографике.
инфографика общество узбекистан ташкент подарок 8 марта женский день роз цвет цен
Что в Ташкенте можно купить по цене одной розы
