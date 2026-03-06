https://uz.sputniknews.ru/20260306/tashkent-tsena-odna-roza-pokupka-tsveti-8-mart-56131360.html

Что в Ташкенте можно купить по цене одной розы

В преддверии 8 марта мы подсчитали, сколько продуктов можно приобрести по цене одной розы.

2026-03-06T13:27+0500

Традиционно в Международный женский день дарят цветы. Однако сейчас их стоимость значительно выше обычной. Чем ближе к празднику, тем дороже букеты.Корреспондент Sputnik Узбекистан прошелся по цветочным магазинам Ташкента, чтобы сопоставить цену одного цветка со стоимостью некоторых продуктов.Средняя цена одной голландской розы в столице составляет около 73 тыс. сумов.При этом роза того же сорта, выращенная в Узбекистане, обойдется в 45–50 тыс. сумов за штуку.Монобукет из 25 роз стоит примерно 1 млн 800 тыс. сумов.Некоторые цветочные магазины принимают заказы на голландские розы от 25 штук, при этом при предварительном заказе стоимость букета может быть ниже.Подробнее — в нашей инфографике.

