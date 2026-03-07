https://uz.sputniknews.ru/20260307/boytes-svoix-jelaniy-shtaty-xotyat-kapitulyatsii-poluchat-ee-56158609.html

Бойтесь своих желаний: Штаты хотят капитуляции — и получат ее

Есть мнения, что Белый дом пытается повлиять на процесс выбора нового верховного лидера Ирана, чтобы победил нужный ему кандидат. Но в реальности просто невозможно представить себе ситуацию, при которой в Тегеране победит кандидат, готовый на капитуляцию.

Наконец-то туман войны рассеялся: президент США потребовал от Ирана безоговорочной капитуляции. Заявление Дональда Трампа обозначает переход к новому этапу войны — никакой быстрой операции (на которую рассчитывали многие в Белом доме и о которой мечтали как о приемлемом ущербе в монархиях Залива) не будет, пишет колумнист РИА Новости.Будут долгие и разрушительные американо-израильские удары по Ирану и ответные удары Ирана по американским базам в регионе и Израилю — со всевозрастающим влиянием не только на мировую экономику, но и, самое главное, на трансформацию ситуации в мире в целом.Позиция Вашингтона проста: никакой сделки с Ираном не будет — только полная капитуляция. Иран должен избрать "выдающегося и приемлемого для нас лидера", который, естественно, не будет продолжать политику убитого Хаменеи. После чего Штаты вместе с союзниками "будут неустанно работать, чтобы вернуть Иран с края разрушения, сделав его экономически более крупным, лучшим и сильным, как никогда прежде". В общем, сделайте Иран великим снова.Есть мнения, что таким образом Белый дом пытается повлиять на процесс выбора нового верховного лидера Ирана, чтобы победил нужный ему кандидат. Но в реальности просто невозможно представить себе ситуацию, при которой в Тегеране победит кандидат, готовый на капитуляцию. Потому что таких там просто нет: если до начала американо-израильской агрессии среди иранской элиты еще могли идти споры насчет тактики и стратегии в отношении США, то теперь они просто бессмысленны. Лидер убит, Израиль обещает убивать всех новых лидеров, если они его не устроят (понятно, что если не руками США, то при их помощи), поэтому согласиться на капитуляцию перед американцами может только самоубийца (в том смысле, что его тут же убьет собственный народ). Да, у Ирана впереди тяжелейшие испытания, он понесет большие потери, но невозможно отрицать наличие у иранцев настроя на долгое сопротивление и борьбу за собственную независимость. Тогда зачем же им предлагают сдаться?Кроме совершенно очевидного элемента психологической войны через демонстрацию своей непреклонности и намерения идти до конца (как и в случаях с утечками про настрой Пентагона на долгую, до осени, кампанию), тут есть гораздо более важная причина. Еще раньше Трамп заявлял, что иранцы "Звонят, спрашивают: "Как нам заключить соглашение?" — "Я говорю: "Вы немного опоздали". И мы хотим воевать сейчас больше, чем они".То есть речь идет о предложении переговоров, которые Вашингтон тут же отвергает. Однако Иран отрицает, что предпринимает попытки начать переговоры с США. Тогда что же имеется в виду? Посредничество третьих сторон, а оно в самом деле есть, причем с каждым днем все более активное. Иранский президент Пезешкиан в пятницу заявил, что некоторые страны "начали предпринимать посреднические усилия". И нет никаких сомнений в том, что список этих стран увеличивается. В нем могут быть даже Россия (которая всеми силами пытается не допустить конфликта между Ираном и монархиями Залива) и Китай, но главными посредниками, несомненно, пытаются быть соседи Ирана: Оман (который и выступал в такой роли на американо-иранских переговорах), Турция, Саудовская Аравия, Эмираты. Кто-то из этих стран и звонил в Белый дом с предложением "заключить сделку", а там уже это подали как звонок из Тегерана.И в ответ выставили, причем публично, свои условия: безоговорочная капитуляция. Отказ Вашингтона от переговоров не означает, что их не будет, но в ближайшие пару-тройку недель США явно сделают ставку на военное решение. Они попытаются нанести Ирану максимальный ущерб, кардинально ослабить его — в расчете на то, что руководство страны испугается долгой войны и согласится, конечно, не на официальную капитуляцию, но на унизительные условия прекращения огня. Расчет крайне опасный, и не только потому, что исходит из непонимания иранцев, но и из-за того, что за это время влияние последствий войны станет необратимым, а риски расширения ее географии неконтролируемыми. Штаты во всех смыслах играют с огнем — и даже если их "игра" с Ираном не приведет к взрыву в Заливе и детонации всего региона, последствия начавшейся 28 февраля войны уже необратимы. И однозначно негативны для США.И это не скрыть никакими уверениями всех и вся в своей готовности к долгой войне — они, кстати, только еще больше ухудшают отношение к Штатам. Причем буквально всех ключевых игроков — и тут мы даже не говорим про Китай и Россию.Самыми недовольными американскими действиями становятся арабы — причем в этот раз не арабская улица, и без того резко негативно относившаяся к Штатам, а арабские элиты. Шейхи Залива и так уже много лет (как минимум с начала десятых) понимали, что им нужно ослаблять свою зависимость от США, и пытались сделать это с помощью Китая, России, Европы. Но сейчас они оказались заложниками американской авантюры, причем авантюры, предпринятой исключительно в интересах Израиля.Европа тоже получила от США удар. Не только потому, что стало окончательно понятно, что Америка — скорее рано, чем поздно — полностью повесит на нее ответственность за Украину (военную составляющую которой ЕС однозначно не вытянет), но и оставит в конечном итоге в украинском вопросе один на один с Россией. Кроме того, по сути отказавшись осудить агрессию против Ирана, Европа мультиплицировала "эффект Газы": теперь Глобальный Юг будет воспринимать нравоучения европейцев о необходимости уважения международного права уже не как пример двойных стандартов, а как особую форму цинизма, за которым скрывается готовящаяся агрессия.И абсолютно все (в первую очередь — американские союзники и клиенты) получили максимально доходчивый урок: у США нет не только постоянных союзников, но и постоянных собственных интересов. Ради абсолютно надуманных или даже просто чужих интересов они способны подставить любого, не испытывая при этом вообще никаких угрызений совести и чувства ответственности за тех, кого приручили и подчинили.Иранская война Америки выступает в качестве ускорителя всех глобальных процессов демонтажа старого миропорядка, но приведет не к строительству на его месте американоцентричного уклада (отбросившего западоцентричный проект глобализации), а к формированию альтернативных американскому проекту горизонтальных связей и альянсов. Экономических, торговых, военных, идеологических, в конечном счете геополитических — выстраивающих защиту для своих национальных и интеграционных проектов от американского цунами.

