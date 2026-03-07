https://uz.sputniknews.ru/20260307/eek-eskato-gotovyat-novyy-memorandum-o-strategicheskom-sotrudnichestve-56158393.html
ЕЭК и ЭСКАТО готовят новый меморандум о стратегическом сотрудничестве
ЕЭК и ЭСКАТО готовят новый меморандум о стратегическом сотрудничестве
ЕЭК рассматривает сотрудничество с ЭСКАТО как стратегическое продолжение работы с ООН. Стороны готовят новый Меморандум о взаимопонимании, который определит направления взаимодействия, включая цифровую трансформацию, развитие ИИ, продвижение "зеленой" экономики.
ТАШКЕНТ, 7 марта — Sputnik. Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев в Бангкоке провел рабочую встречу с заместителем Генерального секретаря ООН – Исполнительным секретарем Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) Армидой Салсия Алишахбаной. Об этом сообщили в пресс-службе ЕЭК.В ходе встречи стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки. Детально обсудили текущее состояние и перспективы взаимодействия ЕЭК и ЭСКАТО.В частности, рассмотрены актуальные тенденции в мировой торговле, влияние всеобщей цифровизации на экономику государств, а также перспективы развития регионального сотрудничества.В настоящее время стороны ведут работу по подготовке нового Меморандума о взаимопонимании, поскольку срок действия предыдущего документа истекает в конце 2026 года. Проект нового Меморандума включает приоритеты и задачи сотрудничества, в том числе цифровую трансформацию, развитие искусственного интеллекта, продвижение принципов зеленой экономики.Стороны выразили убежденность, что взаимодействие ЕЭК и ЭСКАТО выходит за рамки институционального сотрудничества и становится важным элементом более широкой региональной координации.В завершение встречи глава Коллегии ЕЭК пригласил Исполнительного секретаря ЭСКАТО принять участие в Евразийском экономическом форуме, который состоится 28-29 мая 2026 года в Астане.
ЕЭК рассматривает сотрудничество с ЭСКАТО как стратегическое продолжение работы с ООН. Новый Меморандум определит приоритеты и направления взаимодействия, включая цифровую трансформацию, развитие ИИ, продвижение "зеленой" экономики.
ТАШКЕНТ, 7 марта — Sputnik
. Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев в Бангкоке провел рабочую встречу с заместителем Генерального секретаря ООН – Исполнительным секретарем Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) Армидой Салсия Алишахбаной. Об этом сообщили
в пресс-службе ЕЭК.
В ходе встречи стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки. Детально обсудили текущее состояние и перспективы взаимодействия ЕЭК и ЭСКАТО.
В частности, рассмотрены актуальные тенденции в мировой торговле, влияние всеобщей цифровизации на экономику государств, а также перспективы развития регионального сотрудничества.
"Евразийская экономическая комиссия последовательно выстраивает системное сотрудничество с Организацией Объединенных Наций, ее региональными комиссиями и специализированными учреждениями как единым ключевым элементом современной многосторонней архитектуры. Диалог с ЭСКАТО является последовательным и стратегически важным продолжением нашей деятельности", – отметил Бакытжан Сагинтаев.
В настоящее время стороны ведут работу по подготовке нового Меморандума о взаимопонимании, поскольку срок действия предыдущего документа истекает в конце 2026 года.
Проект нового Меморандума включает приоритеты и задачи сотрудничества, в том числе цифровую трансформацию, развитие искусственного интеллекта, продвижение принципов зеленой экономики.
Стороны выразили убежденность, что взаимодействие ЕЭК и ЭСКАТО выходит за рамки институционального сотрудничества и становится важным элементом более широкой региональной координации.
В завершение встречи глава Коллегии ЕЭК пригласил Исполнительного секретаря ЭСКАТО принять участие в Евразийском экономическом форуме, который состоится 28-29 мая 2026 года в Астане.